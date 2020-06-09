【海洋公園6.13重開】兩大一小住宿+自助早餐+門票　只需1,998元起【附訂房連結及代碼】

▲ 海洋公園聯同公園萬豪酒店推出住宿玩樂優惠計劃。（程志遠攝）

港府昨日公布海洋公園將於本周六（13日）重開，海洋公園萬豪酒店推出住宿玩樂優惠計劃，兩成人攜同一名小童只需港幣1,998元起，就可入住豪華客房一晚連自助早餐，連同兩張成人及一張小童海洋公園入場門票，以及餐飲現金券總值港幣1,000元。

有關「優哉游哉『港 • 住 • 食』住宿計劃2020」由6月14日起至今年9月30日，星期三至日入住，有興趣的市民可到酒店網站，輸入預訂客房代碼「YX1」預訂。

【海洋公園6.13重開】11歲或以下小童及長者免費入場 成人7折購票

【海洋公園6.13重開】入場人次減至少一半事前須網上預約 7月底前逢周二休園

【海洋公園6.13重開】小狐獴大象龜新展館7月開幕 盈盈樂樂展館暫停開放

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡