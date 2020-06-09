【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來

▲ 有港男向拍拖8年女友求婚，事後卻想反悔，羅列出女友4大問題。

結婚是兩人人生重大決定，不應胡亂許下諾言。有名港男向拍拖8年女友求婚，事後卻想反悔，他表示只出於責任，更羅列出女友4大問題，在網上向「連登巴打絲打」求救，掀起熱烈討論。

昨日（8日），有名男網民以「拍拖八年求咗婚買咗樓想分手」為題，在連登討論區發帖文。他開宗明義表示由於跟女友大約30歲到適婚年，加上拍拖8年左右了，有一種要負責任的感覺便求了婚，可是他慢慢發覺女友並非他想要的類型。

我記唔起對上一次真心開心嘅回憶係幾時，求婚其實都講唔出我愛你，我幻想唔到同佢嘅將來，我開始睇唔起佢嫌棄佢。

男網民詳細列出女友的「4宗罪」，包括「情緒管理」、「小鳥依人」、「量力而為」及「性生活」。

1. 情緒失控放負

男網民表示女友每一份工都不太順利，起初會氹佢、勸說不開心就轉工或一起分析，及後有感女友持續這樣，覺得她應留意情緒管理，不應經常將工作的負面情緒帶到他倆生活中。「我好唔鐘意，好攰，得你有壓力啊！」

2. 不夠小鳥依人

檢視女友的性格，男網民表示自己不是「大男人」，但女友平時對他語氣很直接倔強令他生厭，認為女友解說「對住你先至係咁樣」是謬論。他明白性格使然，女友不夠小鳥依人，可是有感之前的相處較舒服，現已不復出。

3. 沒儲錢堅持買樓

拍拖多年，男網民自問上進有想將來，亦無拈花惹草，可是卻覺得女友人生沒計劃，只有自己付出。「我記得佢講過想快啲同我一齊住，我就俾心機儲錢啦，放棄自己好多想做、想買嘅嘢去儲錢」

去年他問女友儲了多少錢，想一起實踐置業計劃時，女友才坦白說無儲錢，工作6年多身家只有數萬元，他感嘩然。今年初，男網民提出想搬出來，女友像不自量力，堅持不租樓，買樓時又嫌開放式面積細等等嫌三嫌四。

4. 性生活不協調

兩性關係方面，男網民直說自己咸濕性欲強，可是女友經常表示疲累而拒絕進行性行為，男友需自瀆解決性需要。此外，男友疑嫌棄女友不保持身形而「走樣」。

網民意見不一

很多網民都建議男網民好心分手，直言現時他的眼中剩下的全是女友的缺點。留言包括︰「都唔愛啦，剩睇到缺點，放手吧，放過自己放過對方」、「講到咁樣一齊重有咩意思，就算結咗婚都會離婚」。

另外有網民建議可參加婚前輔導班，可能是「7年之癢」，應一起深入傾談。留言︰「諗下這麼多年她陪你行過的路，男人有時係要新鮮感，但很快就會想念那個同你一起共患難的人」及「想分手就當然數缺點，但拍得八年拖，唔通無任何值得留戀優點？」

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責任編輯︰王俊賢