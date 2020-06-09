【金都】鄧麗欣撐港片接演黃綺琳處女導演作　Stephy：愛不需要以婚姻去維繫【有片】

▲ Stephy很支持港產電影，並與Norris首度合作拍攝《金都》。

港產電影《金都》於本月11日上映，首次執導長片的導演黃綺琳（Norris）獲鄧麗欣（Stephy）支持參演，結果她亦負Stephy所望，憑《金都》獲金像獎新晉導演獎。鄧麗欣大讚黃綺琳的劇本很有誠意，二人首次合作便很愉快。黃綺琳與鄧麗欣齊齊接受TOPick訪問，分享對愛情和婚姻的看法。

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▲ 《金都》編劇兼導演黃綺琳和女主角鄧麗欣齊齊受訪。（陳家瑩 攝）

鄧麗欣稱，當時一看到《金都》的劇本便喜歡：「雖然她（黃綺琳）現時仍很怕醜，但第一次會面時，她更加怕醜，所以第一次見她時有點擔心，因為我沒試過主動去與導演說話。」

Stephy並指，覺得導演Norris跟戲中女主角張莉芳很相似：「認識她之後，得悉她其實有很多想法，只是沒有將想法說出來，真的跟阿芳很相似。很多謝她給了我一個demo，我看着她便能演到阿芳。」

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▲ Stephy和阿嬌曾於《破事兒》演學生。（《破事兒》劇照）

黃綺琳因《破事兒》看上鄧麗欣

《金都》是很寫實的愛情片，是講現代屆適婚年齡的女性，面對婚姻的種種困惑。雖然Stephy過往曾演不少商業愛情片。

不過Norris找她演出前，卻沒看過太多Stephy的愛情電影，Norris說：「找她後才看回那些愛情片。我很喜歡她在《藍天白雲》的演出，覺得很難演，整套戲都很沉重，並以寫實的方式拍攝，需要由很有動力的演員才能carry。當時的我對她很有信心，覺得她定必能幫助我。」

Norris邀鄧麗欣主演《金都》，主要因為多年前看了彭浩翔的電影《破事兒》：「Stephy和阿嬌在片中一起演同學，她演的奸角很生活化，因而記住了Stephy的演出，覺得她是位非常好的演員。後來有了《金都》這劇本後，即時覺得女主角就是Stephy了。」

她憶述，初次接觸Stephy時感覺戰戰兢兢的：「由於沒合作過，而且電影又低budget，加上她已提名過金像獎女主角，很擔心她不喜歡劇本，但其實我沒想過該怎麼辦，幸好她接下了。」

▲ 《金都》探討題材貼地又寫實。（電影《金都》劇照）

鄧麗欣支持港產片

Stephy則大讚劇本很有誠意：「近年都沒看過這麼真誠的一個劇本，第一次看時可能覺得沒甚麼特別，如果不深入去想，會覺得角色很平淡，沒有很多起伏。」

她續稱：「這劇本需要去細味，可能大家習慣了去看我演的商業愛情片，未必能想像到我會如何去演這種戲，連我自己也未必能想到。其實我很喜歡這種很真實、貼地的故事。看到故事時，我會有很多幻想空間，有很多很細微的思考能放在演戲上。」

▲ Stephy很喜歡Norris的劇本。（陳家瑩 攝）

所以，Stephy最終答應接演：「很想支持首部劇情片、新導演，這個計劃能幫助很多人，作為一位本土演員，如果我也不去做、不去幫，那有誰會繼續做香港電影呢？」

之前，Stephy曾經憑《空手道》角逐第37屆金像獎最佳女主角：「前年拍畢《空手道》後，大家都形容Stephy脫胎換骨、很不一樣。但演這次的角色，我是還原基本步，將很多事丟掉，好像回到一個甚麼也沒有的角色中。」

▲ Norris和Stephy都很喜歡《金都》的歌詞。（《金都》MV截圖）

《金都》主題曲與電影相連

電影《金都》同名主題曲由Norris填詞、林二汶作曲、Stephy主唱，並獲提名金像獎最佳原創電影歌曲，Norris表示：「很開心，因為我很喜歡寫歌詞，而且Stephy唱得非常好，她入了戲，以角色的身份去唱，她表達一些電影內沒有表達的劇情。」

Stephy指：「不是第一次錄電影主題曲，但這次的主題曲很特別，融入電影內。覺得它是阿芳成長的總結，可能因數年沒推出新歌，我以演員的心態去唱這歌，是演繹這首歌，而非唱這首歌。」

她續指：「初時仍未找到該如何去錄，後來二汶再提議我試試去說故事。她提醒了我這是一個故事──阿芳的思想、成長，之後很順利完成錄音，半小時內便錄完這曲。當然，二汶這首歌很神，靈魂早已飄進去了。加歌詞後，整件事變得很完美。」

▲ 電影《金都》同名主題曲很配合劇情。（鄧麗欣IG圖片）

女性不應為家庭忽略自己

Norris和Stephy都很喜歡《金都》的歌詞，Stephy說：「歌詞很有畫面，整首歌都沒有一句重覆的歌詞，從戲中可看見那些畫面。『誰用幸福換取自由』、『遺下幸福自己浪遊』，這兩句相信大家聽了都會明白，且很有共鳴。」

電影《金都》講述一對戀人阿芳和Edward面對婚姻問題，編劇兼導演Norris透露：「電影中部分人物設計的原形其實是我父母，我覺得媽媽好像阿芳一樣比較忍讓、怕醜，爸爸則有如Edward般比較小朋友和活潑，很喜歡搞爛gag，我將對父母的觀察放在《金都》上。Edward其實是有很多不同的原形去參考，包括前度、爸爸等。」

Stephy的父母也有影響其看法：「女性一定要能夠自主，可能以前的人很年輕便結婚、生小朋友，看到她們為家庭而放棄了很多自己的事。看見媽媽的情況便一直提醒自己不可這樣，每個人都需要自己的空間和時間，要有自己的人生。即使有了家庭，都需要尋找自己的世界。」

▲ Stephy指父母對她影響甚遠。（鄧麗欣IG圖片）

鄧麗欣黃綺琳曾想早婚

小時候的Stephy，也曾覺得自己25歲便要結婚：「可能因為家姐是25歲結婚，總覺得她是個人辦，她做甚麼我便要做甚麼。當然，長大後便覺得這想法很傻。」

Norris也曾想過要早婚：「想過21歲便結婚，以前的我剛拍拖時便會跟男友談結婚，對每任男友都這樣說的，翌日便將他們都嚇走了，之後便學懂不要再亂說話。身邊的朋友會叫我不要結婚、生小朋友，叫我不要害死人。現時的我會看對象，暫時沒有，是否能宣傳一下？」

談到如何成為結婚對象，Norris笑指：「最重要是負責任、喜歡小朋友、對對方好、比我高。其實我沒太多的考慮，到時再算吧，對象尚未出現，首先你要有一個男朋友。」Stephy回應Norris：「考慮因素就是有沒有那個對象。」

她續指：「我沒甚麼要求，愛我便可。我覺得要有這麼多條件是一件很恐怖的事，對我來說，婚姻始終都是愛行先，如果是因為任何的條件而結婚，我覺得這真的是一種束縛。」

▲ Norris為《金都》的編劇及導演。（陳家瑩 攝）

愛情婚姻是兩回事

Norris覺得兩個在一起不一定要結婚：「視乎你跟誰在一起，有些人不需要用婚姻去束縛對方。婚姻也不一定是束縛，可能大家會當它是一種承諾或是組織家庭的制度、法律基礎，還是要視乎二人的相處關係，再選擇是否需要婚姻。」

Stephy覺得愛情和婚姻是兩回事：「我研究了婚姻很久，最近發現我有位認識多年的朋友，她的父母原來一直都沒結婚，但感情很好。原來愛是不需要以婚姻去維繫，也能好好地相處。」

二人不約而同地認為婚禮與婚姻不應掛勾，對Stephy甚至認為不需要婚禮：「覺得婚禮這個字很廣，請數百人來，弄得很堂潢；還是只請家人開心地吃餐飯，也算是婚禮。就如生日是否一定要開派對呢？」

Norris認為：「只是一種形式來的。我應該不會（舉辦婚禮）了，因為覺得有點浪費金錢，我會將錢花在拍電影上。」

Stephy笑言：「開新戲記住找我。我也應該不會（舉辦婚禮），那只是一個形式。例如Norris獲獎了，我們不用大排筳席，隨便吃個飯也很開心。」

▲ Stephy和Norris都認為愛情不一定涉及婚姻。（電影《金都》劇照）

愛情是對Norris來說是必須的，「我很喜歡處於一段愛情關係內。當你與一個人很親密地相處，便會認識到自己，了解到自己有甚麼缺點或優點，互相尊重、包容、照顧，對個人成長也很有用，我是一個很重視愛情的人。」

Stephy很認同Norris，並謂：「愛情是成長的附屬品，正如Norris所說，你會從中認識到自己。很多人都是因為經歷了愛情，而突然間成長了很多。」

她續指：「這是從家人和朋友身上學習不到，因為與他們相處很少會去想如何遷就對方，拍拖時便會鑽研到這些問題，能看清楚很多事，是成長中非常重要的一條路。」

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記者：梁樂欣