國泰進行390億元資本重組計劃　港府下午3時開記招交待投資詳情

▲ 國泰航空董事局今日（9日）宣布進行約390億元資本重組。（資料圖片）

國泰航空董事局今日（9日）宣布進行約390億元資本重組，財政司司長陳茂波下午3時，就政府投資國泰航空有限公司以維持香港作為國際航空樞紐的地位會見傳媒。運輸及房屋局局長陳帆、財經事務及庫務局局長許正宇及香港金融管理局副總裁李達志亦會出席。

有關390億元的資本重組計劃，包括國泰航空向政府發行約195億元優先股及認股權證，亦會供股集資約117億元。政府會向國泰航空提供78億元的過渡貸款，亦有權任命2名觀察員出席國泰董事局會議。

國泰航空指，新型冠狀病毒大流行為航空業帶來嚴峻的挑戰，大部分國家實施嚴格的旅遊限制，乘客停止商務旅遊和國際旅遊，旅遊需求下跌至前所未有的水平。今年首4個月，載運乘客人次較去年同期下跌64.4%，而載運貨物量亦下跌26.6%。

為應對是次史無前例的危機，國泰航空已採取了多項措施，包括將客運運力削減97％、高級管理層減薪、延遲新飛機訂單、將舊飛機提前退役、以及實施一項自願性特別休假計劃，該計劃獲80％員工參與。

國泰航空集團主席賀以禮表示，儘管採取各種措施，客運收益已跌至去年約1%的水平，自2月以來每月淨資金支出大約25億至30億元，新注資本計劃並不表示可以放鬆懈下來，必須加倍努力進行業務轉型，以進一步提高競爭力。

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責任編輯：陳子謙