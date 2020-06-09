【食用安全】大埔魚蛋舖用灰盤接雨水放店內　街坊大驚怕用作煮食用：點用自己諗

▲ 有街坊指，大埔一間魚蛋店用灰盤接雨水後，放進店內，擔心會用來煮食。

本港連日來也下大雨，昨日（8日）大埔一名魚蛋小食店店員用灰色盆子收集雨水，倒入膠樽後，放進店內。有街坊目擊整個過程並拍片，表示擔心對方會用雨水煮食。有網民回應指，曾目睹店員沒戴手套取食材，對該店衛生存疑。

目擊整個過程的街坊在facebook群組「Tai Po 大埔」上載影片，稱昨日下大雨，發現店員「用灰盤接雨水，跟手會點用，自己諗」，並指該店位於大埔舊墟一間連鎖餅店旁，平時會讓顧客試食其產品。

從影片可見，穿著圍裙的店員站在店外，地上放著幾個疊起的灰色盆子，旁邊有個大型透明膠瓶。當時下著雨，她把灰盆裡面的水，倒入透明膠瓶內儲起。其後，她提起膠瓶返回店內，並放在地上。

有網民也留言表示，對該名衛生情況沒信心，疑惑那些水有何用途，坦言不會光顧。有人表示「見過佢d貨無放係雪櫃，已經唔想買」。也有人指，見過店員不戴手套取食物，「尋日見個阿姐無戴手套拎起條魚片，再用塊唔知咩布抹手」。另有人戲稱「啲水可能要來蒸點心」。

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責任編輯：王俊賢