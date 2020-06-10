【打工仔心聲】奇怪公司文化每天最少開會3次　打工仔：訂廁紙都要整PPT開會

▲ 有打工仔於網上投訴公司連訂廁紙都要整PPT開會。

對於不少打工仔來說，開會時間長、又被逼參與無關重要的討論議程，最終導致不夠時間完成自己的工作，算是相當難頂的一件事。一名打工仔近日就在網上投訴公司的開會文化，表示連公司未來一個月買什麼廁紙都要製作Power Point（PPT）開會！

開會討論過去半年廁紙用量統計

一名網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，表示自己的公司非常喜歡開會，每天最少要開3至4個會，每一個會議不論是什麼事情都需要製作PPT。誇張程度到該月要訂幾多條廁紙，公司都會整幾頁PPT開會：

講吓廁紙應用喺咩地方，唔同廁紙嘅價格質地，如何鼓勵同事用少啲廁紙，過去半年廁紙用量統計分析等等。

樓主又指，公司內不論什麼職級職位都是「Power Point Maker」，甚至見過有幾千字的PPT。

網民：開會最浪費公司資源

帖文引起不少網民共鳴。有人直指樓主的公司浪費時間及生命，認為開會一向是最浪費公司資源的工作，「準備又做一輪，開會又傾一輪，跟住冇結果再傾」、「嘥晒啲時間去做埋啲唔賺錢嘅嘢」。亦有人將重點放在廁紙上面，指出開會的人力物力已經貴過廁紙差價，更笑言可以再全面一點，例如考慮「生產符合環保原則嗎？邊款無咁易整塞水渠？」等等。

有網民分析大公司通常都會製作PPT，因為往後需查證時，也可用PPT證明部門有做過該方面的工作。該網民公司每支筆、紙杯及茶包，甚至每星期聽了多少個電話都要登記，每星期要交報表做分攤表。

有人留言表示見過40頁的Power Point，卻被其他網民回覆「濕濕碎」，最誇張見過百頁。亦有人開玩笑，指過千字的PPT令「所有point都變成冇power」，應該改名做「power paragraph」，引起其他網民接龍「power essay」、「power journal」及「power dissertation」等等。

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責任編輯：王俊賢