【育兒心得】恰當稱讚助建立自信　新手媽刨教養書分享稱讚孩子4大學問

▲ 筆者綜合教養書籍，分享4個讚美孩子的貼士。（iStock圖片）

稱讚是教養孩童重要一環，可讓孩子獲得自信與肯定，長遠有助他們超越自我，勇於挑戰。可是稱讚人也是一門學問，讚得多，可能會讓孩子驕傲；讚得少或不夠及時，又可能影響孩子的自我評價。如何才算有效而恰當的稱讚？Audrey綜合幾本教養書籍學到以下貼士︰

一、讚美努力過程︰讚賞孩子的奮鬥過程，比他們獲得的結果重要。這樣會使他們知道只要努力嘗試就能成功，培養積極學習態度。

二、言辭要具體︰例如：「你經常練習踩滑板車，現在踩得又快又穩定！」「媽媽看到你很有耐性地砌模型車，沒放棄，自己想辦法完成，做得真好！」這樣的描述句，不但有助孩子理解重點在於過程，對其語言能力也有幫助。早幾天兩歲多的兒子就用類似套路稱讚我的晚餐說︰「媽咪好畀心機煮，煮得好豐富喎！」讓我高興了一陣子。

三、不要過度稱讚︰明明對他來說容易不過的事，毋須過度稱讚，反而可以把握機會誘導他越級挑戰︰「這對你來說太簡單了！我猜再高一級也難不到你，不如試試？」

四、不成功也可以表揚進步︰讚美一定要基於真誠，如果他真是沒做好，不要隨便說good job，可以說︰「雖然今次未做到，但你已經進步很多，只要繼續嘗試和練習，一定可以成功！」鼓勵他再接再厲，不輕言敗。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「稱讚孩子4大學問」。

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