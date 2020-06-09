擬就催淚彈的合法性提司法覆核　法官促律政司就披露文件呈交誓章

▲ 許智峯（左）及其代表律師楊浩然（右）今到高等法院出席聆訊。（經濟日報記者攝）

立法會議員兼中西區區議員許智峯，早前擬入稟就警方使用催淚彈的合法性提出司法覆核，許先入稟高院要求警方披露催淚彈成份，惟警方未有回應。律政司一方早前提出法庭應召開初步聆訊，在律政司毋須提交誓章的情況下，處理有關披露是否合適等爭議。高等法院法官今（9日）聽罷雙方陳詞後，拒絕律政司申請，下令律政司需提交誓章，有關司法覆核將排期審理。

原告許智峯；答辯人由律政司代表的警務處處長。原告一方指，答辯人至今未有提交任何誓章作回應，因為答辯人認為本案涉及兩項初步爭議應先處理，包括訴訟前披露是否適用於擬入稟的司法覆核，以及原告所要求的披露是否與案相關及必須。

原告認為上述問題毋須透過初步爭議解決，反而可在正式的司法覆核許可聆訊中一併處理，促律政司一方盡快提交誓章，否則原告無法繼續相關法律程序。

律政司一方則回應指，法庭可在欠缺律政司一方的誓章下處理上述問題，若法庭先處理初步爭議，可節省法庭時間。

法官聽罷雙方陳詞後作出裁決，法官不認為上述問題屬於初步爭議，所有爭議應在正式聆訊中一併審理，因為原告所要求披露的資料是否相關及必要，正是本案的核心議題，反而另行召開初步聆訊，或會進一步花費時間及訟費，法官認為律政司一方未能提供特別理據支持其申請，因此駁回律政司申請。

法官下令答辯一方需於35天內提交誓章，亦給予原告21天作回應，有關正式司法覆核許可的申請，將另行排期審理，預計審期為1天。

許智峯於聆訊後指，認為律政司一方拒絕提交誓章，是刻意隱瞞，許相信即使今日法庭作出上述裁決，律政司亦會以其他手法拖延，但仍有信心在本案中取得成果。

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記者：楊詠渝