  • 30°C
香港時間 : 2020609日 (二) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

旅發局下周推計劃發掘本港市區郊外旅遊　設網上平台羅列逾萬優惠推動消費

社會 13:24 2020/06/09

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情趨緩和，旅遊發展局下周一將推「旅遊．就在香港」計劃，旅發局總幹事程鼎一表示計劃將推動發掘本港市區、郊外的旅遊路線，亦會推出特色一日本地旅遊團；同時網上優惠平台將羅列超過1萬個優惠，涉及各個類別。

旅遊發展局總幹事程鼎一今日（9日）接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，受疫情影響，本港實施入境人士檢疫措施後，旅客人數近乎零，只有約100至200人因團聚、公務、探親等訪港，故推出「旅遊就在香港」計劃，推動本地旅遊和消費。

他稱計劃有三大元素，包括發掘本港市區、郊外的旅遊路線，推動港人重新發現香港，並會推出特色一日本地旅遊團，將類似綠色旅遊等深度遊；另外計劃亦包括一個網上平台，將羅列出超過1萬個優惠，分門別類供市民查看，日後其他地區的旅客重來時，會在網上平台推出其他語言，形容是「一物二用」。

程鼎一亦透露，旅發局正與信用卡公司探討發放優惠，與業界商討消費鏈，考慮若市民消費一定數目，可提供優惠供市民到其他地方消費，又稱有關計劃非短期，相信將舉辦至8至9月。

他認為，因應部分地區疫情有改善，旅發局期望可與其他地方建立「旅遊氣泡」，為恢復旅遊作準備，形容現時情況與03年沙士有別，當年香港於疫區除名後經濟很快可恢復，但新冠肺炎疫情卻影響全球；但指既然市民及旅客都不能進出旅遊，不如香港人自己當本地遊客，重新發掘本地好去處。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡

Local Tour 疫情 旅發局 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢
11:38 2020/06/08
【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢
【明星理財】「人妻女神」梁芷珮拒當樓奴　三孩之母Christy寧花錢供子女讀國際學校
14:03 2020/06/08
【明星理財】「人妻女神」梁芷珮拒當樓奴　三孩之母Christy寧花錢供子女讀國際學校