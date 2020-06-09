旅發局下周推計劃發掘本港市區郊外旅遊　設網上平台羅列逾萬優惠推動消費

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情趨緩和，旅遊發展局下周一將推「旅遊．就在香港」計劃，旅發局總幹事程鼎一表示計劃將推動發掘本港市區、郊外的旅遊路線，亦會推出特色一日本地旅遊團；同時網上優惠平台將羅列超過1萬個優惠，涉及各個類別。

旅遊發展局總幹事程鼎一今日（9日）接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，受疫情影響，本港實施入境人士檢疫措施後，旅客人數近乎零，只有約100至200人因團聚、公務、探親等訪港，故推出「旅遊就在香港」計劃，推動本地旅遊和消費。

他稱計劃有三大元素，包括發掘本港市區、郊外的旅遊路線，推動港人重新發現香港，並會推出特色一日本地旅遊團，將類似綠色旅遊等深度遊；另外計劃亦包括一個網上平台，將羅列出超過1萬個優惠，分門別類供市民查看，日後其他地區的旅客重來時，會在網上平台推出其他語言，形容是「一物二用」。

程鼎一亦透露，旅發局正與信用卡公司探討發放優惠，與業界商討消費鏈，考慮若市民消費一定數目，可提供優惠供市民到其他地方消費，又稱有關計劃非短期，相信將舉辦至8至9月。

他認為，因應部分地區疫情有改善，旅發局期望可與其他地方建立「旅遊氣泡」，為恢復旅遊作準備，形容現時情況與03年沙士有別，當年香港於疫區除名後經濟很快可恢復，但新冠肺炎疫情卻影響全球；但指既然市民及旅客都不能進出旅遊，不如香港人自己當本地遊客，重新發掘本地好去處。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡