【口罩供應】Protector曾獲消委會最高5星評價 AEON網店登記抽籤購買【附購買詳情】
在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。AEON Stores Hong Kong宣布，即時起至6月10日中午12時顧客可登記抽籤購買Protector口罩，名額1000盒。
Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。AEON Stores Hong Kong於fb宣布，由即時起至6月10日中午12時可登入指定網址，完成登記抽籤購買Protector口罩。活動詳情如下：
登記日期：即時起至6月10日中午12時
登記網址：is.gd/QxDQPl
抽籤日期：預定2020年6月10日，已登記顧客可於抽籤日之後到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，AEON網上購物城亦會以電郵通知中選的顧客，同時提供購買的網址
注意事項：中選顧客請於2020年6月10日至12日到指定網址付款購買。顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼。每位顧客只限購買一盒。
取貨安排
取貨日期：預計2020年6月16日-30日
於網上付款時選擇取貨地點，所有成功訂單均不能改變取貨地點
各分店名額：
- AEON STYLE康怡 x 100盒
- AEON STYLE黃埔 x 100盒
- AEON大窩口 x 100盒
- AEON九龍城 x 100盒
- AEON屯門店 x 100盒
- AEON荔枝角店 x 100盒
- AEON九龍灣店 x 100盒
- AEON荃灣店 x 100盒
- AEON將軍澳店 x 50盒
- AEON SUPERMARKET 藍田店 x 50盒
- AEON SUPERMARKET尖沙咀店 x 50盒
- MONO MONO銅鑼灣店 x 50盒
口罩規格：
PFE=>98%，BFE=>98%
獨立包裝
尺寸17.5cm x 9.5cm
歐盟CE認證
採用低敏材料製造
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責任編輯：陳珈希