【口罩供應】Protector曾獲消委會最高5星評價　AEON網店登記抽籤購買【附購買詳情】

▲ Protector曾獲消委會最高5星評價（相片來源：AEON）

在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。AEON Stores Hong Kong宣布，即時起至6月10日中午12時顧客可登記抽籤購買Protector口罩，名額1000盒。

Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。AEON Stores Hong Kong於fb宣布，由即時起至6月10日中午12時可登入指定網址，完成登記抽籤購買Protector口罩。活動詳情如下：

登記日期：即時起至6月10日中午12時

登記網址：is.gd/QxDQPl

抽籤日期：預定2020年6月10日，已登記顧客可於抽籤日之後到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，AEON網上購物城亦會以電郵通知中選的顧客，同時提供購買的網址

注意事項：中選顧客請於2020年6月10日至12日到指定網址付款購買。顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼。每位顧客只限購買一盒。

取貨安排

取貨日期：預計2020年6月16日-30日

於網上付款時選擇取貨地點，所有成功訂單均不能改變取貨地點

各分店名額：

AEON STYLE康怡 x 100盒

AEON STYLE黃埔 x 100盒

AEON大窩口 x 100盒

AEON九龍城 x 100盒

AEON屯門店 x 100盒

AEON荔枝角店 x 100盒

AEON九龍灣店 x 100盒

AEON荃灣店 x 100盒

AEON將軍澳店 x 50盒

AEON SUPERMARKET 藍田店 x 50盒

AEON SUPERMARKET尖沙咀店 x 50盒

MONO MONO銅鑼灣店 x 50盒

口罩規格：

PFE=>98%，BFE=>98%

獨立包裝

尺寸17.5cm x 9.5cm

歐盟CE認證

採用低敏材料製造

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責任編輯：陳珈希