  • 31°C
香港時間 : 2020609日 (二) 15:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【學英文】短語動詞「get ahead」用法　有「取得成功」的意思

教育 14:06 2020/06/09

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

短語動詞（phrasal verb）get ahead解「獲得成功」，比其他人更成功或進步得更快。

種族歧視除了影響到給警察如何對待外，還會影響取得成功的機會（chances of getting ahead）。不同種族、文化背景的人，都有好人和壞人，實在不應強加上模式化的看法。

短語動詞（phrasal verb）get ahead解「獲得成功」，比其他人更成功或進步得更快。Get ahead常後接介詞in，指出在哪方面或在哪裏取得成功。例句︰Working hard is the only way to get ahead in this business.（在這項業務中，取得成功的唯一途徑就是努力。）Receiving a good education will definitely help you to get ahead in this country.（接受良好的教育肯定會幫助你在這個國家取得成功。）

單字ahead都可以有「領先、勝過」的意思，常用於描述比賽或競爭。例句︰The Soviets remained ahead in space exploration in the early 1960s.（在1960年代初期，蘇聯在太空探索方面一直處於領先地位。）Her language ability is way ahead of many other children of her age.（她的語言能力勝過許多同齡的孩子。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

更多學英文的內容，即睇︰

【學英文】全城熱論移民外國　多少人真正有移民決心（determination）？

【學英文】從「港版國安法」認識動詞「Undermine」　有「削弱信心、削弱權威」之意

【學英文】認識「foreign」的多重意思　有「陌生的」「外來」之意

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : Ally Dean's List級英文老師

中小學教育 家庭教育 育兒心得 歧視

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢
11:38 2020/06/08
【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢
【明星理財】「人妻女神」梁芷珮拒當樓奴　三孩之母Christy寧花錢供子女讀國際學校
14:03 2020/06/08
【明星理財】「人妻女神」梁芷珮拒當樓奴　三孩之母Christy寧花錢供子女讀國際學校