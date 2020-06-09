【娛圈秘聞】馮盈盈自揭被以20萬利誘「伴遊」　 FYY過夜價輸給年青女主持

▲ 馮盈盈和波波透露曾被「問價」。

無綫節目《#後生仔傾吓偈》節目內容一向大膽，一眾年青主持不時講及「性」的話題，而昨日播映的一集馮盈盈（FYY）跟主持討論「問價」話題，而靚女主持波波自爆曾被「開價」五位數字作陪伴，而盈盈即於節目中自爆曾被以20萬邀「陪外遊」！

盈盈更不禁說：「其實個價真是沒想像中那麼誇張。」，似乎她心目中的「價」很高呢！

▲ 馮盈盈於《#後生仔傾吓偈》分享被「問價」的經歷。（TVB截圖）

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向來敢言的馮盈盈於昨日主持的節目《#後生仔傾吓偈》，以想做「市場調查」為由，跟一眾年輕主持討論「問價」話題。

▲ 波波在《#後生仔傾吓偈》爆料。（TVB截圖）

FYY自爆被網民開價

靚女主持的一的黃凱儀（波波）大爆曾有人以時薪五位數開價邀陪伴，波波說：「對方說甚麼也不用做，跟著我和朋友說笑，話可以陪他坐巴士過東隧，塞車都至少大半個鐘。」

▲ 馮盈盈在節目自揭「身價」！（取自IG）

接著馮盈盈也自爆被男網民問價，但男方只出價500元邀「過夜」，眾主持聽完即大笑！

而盈盈說：「真是打擊我自信心，大家都是5，為何波波有5位數，我就只得5百？」其實個價真是沒想像中那麼誇張。」之後她繼續自爆，曾被開價20萬「陪外遊」。

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▲ 馮盈盈是不少人心目中的女神。（馮盈盈IG圖片）

黃凱儀被邀5位數作陪伴費

另外波波透露早年跟朋友做兼職，時薪只得40多元，而她的朋友為了時薪加一元，既然肯陪上司「做運動」，她說：「她連個男朋友都不要，就是為了每日賺多10元。」而馮盈盈即指是「悲劇故事」。

▲ 波波向來觀眾緣不錯。（黃凱儀IG圖片）

其實過往不少女主持也自爆過被問價，當中包括前主持麥明詩，她曾於節目內自爆被問價500萬「陪過夜」，另一女主持芷欣亦曾被開價以3500元收購底褲。

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