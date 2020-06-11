【腦退化】 抑鬱焦慮致認知能力下降　英國大學研究：長期思想負面增腦退化風險

▲ 英國一項研究指，長期思想負面會增加腦退化風險。

英國倫敦大學學院（University College London）一項最新研究指出，長期維持負面思想（repetitive negative thinking），腦部會積聚導致阿茲海默氏症的蛋白，增加患上腦退化症（老人癡呆症）的風險。

據Science Daily報道，研究團隊追蹤360名人士兩年（包括292名55歲以上人士），記錄他們的負面思想行為，譬如：反復思考過去、擔憂未來；並評估是否有抑鬱和焦慮症狀，包括：記憶力、集中力、空間認知及語言能力。

其中113名參加者接受腦部正電子掃描（Positron Emission Tomography, PET），量度腦部的「tau蛋白」及β澱粉樣蛋白（amyloid）。這兩種蛋白若於大腦積聚後，會導致一種最常見的老人癡呆症「阿茲海默氏症」。

研究人員發現，長期思想負面的人士腦部所積聚的這兩種蛋白較多，會導致記憶力下降，為阿茲海默氏症早期徵兆之一。抑鬱和焦慮會導致認知能力下降，證明長期思想負面是導致患阿茲海默氏症的主因。

英國倫敦大學學院精神病學博士Natalie Marchant為是次研究人員之一，她表示：「與其他探討抑鬱症、焦慮症與癡呆症風險的研究放在一起，我們預計長期消極的思想模式會增加患癡呆症的風險。」

研究人員Dr Gael Chételat則指，我們的思想可對健康帶來生理影響，或是正面，或是負面。冥想等心理訓練方法，或有助調節為正面思想。

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責任編輯：羅嘉欣