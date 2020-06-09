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【那些我愛過的人】黃翠如演喪夫喪子寡婦考演技　獲丈夫蕭正楠打氣：你是最好的

娛樂 14:25 2020/06/09

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黃翠如在《那些我愛過的人》於首集演在馬路產子。

黃翠如主演《那些我愛過的人》於昨晚（6月9日）首播，黃翠如對上一套在香港播出的劇集已是2017年《溏心風暴3》，所以她早前也在個人社交平台表示緊張，並寫道：「很久沒有看過自己的作品，兩年半後，希望自己有成長。」

在昨晚播出的首集《那些我愛過的人》內，黃翠如角色要經歷丈夫離世，以及演在馬路產子的場面，表現已不錯。現在忙於劇集《七公主》拍攝的黃翠如，在今天（6月9日）下午於個人社交平台寫：「不亢不卑，不忮不求。最近很喜愛的文字。」

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黃翠如在社交發文表示：「不亢不卑，不忮不求。」（取自黃翠如facebook）

可是在過往，黃翠如被不少觀眾批評演技，她的丈夫蕭正楠早在昨晚劇集播出前已在社交平台發文為太太打氣，寫道：

終於新劇播出
為你高興也為你擔心
照慣例必定有尖酸批評找上你
萬一真的有 我陪你檢討
但你的努力 我看得最清楚
只想告訴你
你是最好的...你知道嗎？
記性不好不要緊
以後每天我也會提醒你

#那些我愛過的人
#你是最好的你知道嗎
#放開個女仔佢

撰文 : TOPick柴犬出動

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