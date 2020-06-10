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【曬到病】夏天翳焗濕熱易惹濕疹復發　郊遊悶熱見頭暈飲1種水可紓緩

健康 13:27 2020/06/10

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註冊中醫師陳俊傑指出，曬得多、熱得多，身體道氣會散出來，但酸味有「收」的功效，因此飲檸水有助紓緩翳悶徵狀。

炎夏殺到，不少人因為避疫，又想趁天氣好去行山、郊遊，但其實長期曝曬、天氣太熱易惹皮膚問題，或熱病焗感冒。大熱天時，大家都要留意身體。

極濕極熱難適應　濕疹人士注意翻發

若為皮膚質素差，容易痕癢或起疹的人士，天氣太焗熱就是致敏元兇。

因為適應不了天氣突變，如極度熱、極度濕，或一冷一熱的情況，就更加容易起疹。

原本患濕疹的人，即使本身的濕疹已沒滲水、收得七七八八，但天氣翳焗，可能會突然爆得好厲害。「見過有人發至整塊臉、全身都是濕疹，皮疹流水，連續兩三星期。」

陳醫師更指，即使病人的濕疹已斷尾1年，但若在炎夏繼續行山、到室外暴曬，都有機會翻發。小孩、長者為高危一族，因長者體質較虛，小朋友生長發育情況未完善，故適應能力較差，皮膚易過敏。

無論行山或郊遊，天氣太熱易惹皮膚問題，或熱病焗感冒。大熱天時，大家都要留意身體。（iStock圖片）

熱病焗感冒　可飲檸水急救

除此之外，天熱也要小心焗親。「如果本身體質、氣血差，只要太陽夠猛烈，曬一曬，可能10多分鐘就會焗親。」

隨後會覺得個人「飄吓飄吓」、胃口差、口乾，如果及後沒休息充足，再加上一些人為因素，如吃生冷食品、晚睡，焗親後立即進入冷氣房等，讓體質進一步變弱。上述的輕微不適徵狀，有機會變成感冒、發燒。

若沒足夠休息讓身體復元，容易被他人傳染疾病。由於徵狀太小，大眾未必正視，有些人行山途中焗親，仍頂硬上，該晚又睡眠不足，翌日就會覺得非常疲累，出現頭痛、流鼻水等大量病徵。

若暴曬後感到焗親、頭暈，飲啖酸梅湯、檸水等酸味飲品，可助紓緩不適。（曾有為攝）

若徵狀輕徵，陳醫師指可喝酸梅湯、檸水急救，能緩解不適，減輕作嘔、頭暈的情況。「曬得多、熱得多，身體道氣會散出來，但酸味有『收』的功效。」

不過，手軟腳軟的情形將持續較久，情況愈變嚴重亦應立即求醫。其後睡眠時間應比平日多一兩小時，避免濃味、煎炸食物，讓身體充分休養。

夏日飲食貼士

1.飲食清淡，避免濃味、煎炸食品。

2.多吃瓜果類，如青瓜、絲瓜等，烹調的時候下少許薑或胡椒，以辟其寒氣，讓它在微寒的狀態下，既清熱，又不傷脾胃。

＊苦瓜、冬瓜要注意，每月一兩次無問題，但不能過量。吃一兩次能清虛火，再吃就有機會傷本，長者易抽筋，體質弱的女生會頭暈。

記者：吳霆俊

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