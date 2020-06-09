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【船P惹禍】 江嘉敏馮盈盈姊妹情疑起暗湧　Kaman公開炮轟：知人口面不知心

娛樂 15:40 2020/06/09

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江嘉敏馮盈盈疑似姊妹情不再。

馮盈盈（FYY）上月25日被爆與江嘉敏（Kaman）一同上了何猷亨的億元遊艇開船P，由此馮盈盈與何猷亨傳出緋聞。事後，馮盈盈表示當日船P是江嘉敏提出邀請，此言一出，江嘉敏在IG借玩Wakesurf語帶雙閞暗指「被拖落水」。到昨日（6月8日），江嘉敏在IG的發文更是充滿火藥味。

江嘉敏在寫道：「生活根本就係一場狼人殺。你根本唔知邊個講緊真話邊個講緊大話，亦都唔知邊個係狼人邊個先係村民。」外界推測，江嘉敏與馮盈盈因早前的船P事件反目，所以有此發文。

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江嘉敏發表狼人論。（取自江嘉敏IG）

【桃花不斷】馮盈盈被揭上億元遊艇跟何猷亨蜜運　FYY剖白跟賭王公子關係

江嘉敏句句有玄機

江嘉敏更以標籤表示：「聽到啲唔應該聽到嘅野」、「有感而發」、「其實世界好細」、「說話唔能夠亂講尤其係大話」、「人言可畏」、「真係知人口面不知心」。

她的貼文一出，狄以達留言表示：「所以狼人殺裡面最好既牌是『白痴』。」看似話中有話。

粉絲們亦相當識做，不斷留言稱讚江嘉敏照片很漂亮，是女神，希望江嘉敏息怒。

馮盈盈澄清緋聞。（取自馮盈盈IG）

拒絕透露講大話人士

後來，馮盈盈回應傳媒時表示，自己未知發生此事情，而江嘉敏亦表示會為6月10日生日的馮盈盈慶祝，只是最近大家都忙於工作，所以未有時間吃飯。

至於IG怒插的對像，江嘉敏拒絕透露對方身份，表示只是抒發情緒。

未知下次食Tea是什麼時候。（取自馮盈盈IG）

拍劇結緣

馮盈盈和江嘉敏因拍劇集《果欄中的江湖大嫂》結緣，至於在船P當日，二人亦不時合照，據悉有男友的江嘉敏當時只跟女性朋友交談，不讓異性埋身。

而船P一事爆光後，馮盈盈立即以8字回應緋聞：「大家真的只是朋友」，她並指「#沒有默認#更是否認　請大家不要想多了，不想再添花邊新聞」 。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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