【對抗濕疹】前藝人林子萱6年抗濕疹尋醫問卜血淚史　KiKi坦然面對：濕疹是我的壓力警報器

▲ 對抗濕疹6年的林子萱，最近的濕疹情況已改善不少，她說已了解到其實每當濕疹復發，就是提醒她壓力已超標。

曾當藝人的林子萱（Kiki）已淡出幕前， 她已展開另一事業，投入瑜伽懷抱。為瑜伽不斷考試，更希望以此為未來人生路向，有此轉變，濕疹的試煉是關鍵。

濕疹無聲無息闖進Kiki的生活，是在五、六年前，她正為剛開展的一個瑜伽社區計劃忙得不可開交，不知何解，身體開始痕癢。她以為都是常見的敏感，完全沒有理會。後來愈發不對勁，每次她開會時，頸項後也癢不可擋，連團隊的同事都發覺她每逢開會，頸後都會發紅，她開始在意，是否濕疹的症狀？

▲ 前藝人林子萱（Kiki）已淡出幕前， 展開瑜伽事業，在此之前，她曾有一段6年抗濕疹血淚史。（湯炳強攝）

情況是愈來愈癢，從未與濕疹打過交道，她沒想到它的威力可以如此巨大。影響的部位主要是頸後、常用頭髮遮掩、腹部等位置，最嚴重時她腰肢被濕疹環繞了一圈。困擾在：一、不漂亮；二、極之痕癢。

她說：

以前聽人家說，濕疹癢到不能入睡認為不可能，睡着了又怎會覺得癢呢？黐綫！根本痕到叫救命入能安睡，每5分鐘痕醒一次，親身經歷便知所言非虛。

▲ 去年濕疹復發，腹部是重災區。（林子萱Facebook）

尋遍醫生治病

那時她看遍不同醫生，西醫、中醫、針灸、拔罐……說得出她也統統試過，甚至有朋友更為她占卜塔羅牌，指她要解決內在的壓力問題。

濕疹出現愈長久，她更清楚它的面貌，Kiki發覺那段時間特別忙碌的話，濕疹就會現身，起初她害怕別人知道她有濕疹。試過臉出現一塊塊的濕疹，覺得好醜樣，情緒旋即變得低落；平時可以穿性感的瑜伽衫，因着濕疹，全部換上有袖衫長褲，有段時間腹部濕疹爆發，她為無法控制的外形感到介懷。

她在社區教學生瑜伽，他們紛紛問候又介紹不同方法，但困擾依然。過渡方法也是來自社區班的學生，當中有患濕疹的彼此會互相分享。

與學生分享，其實是他們助了我一把。他們有濕疹比我嚴重100倍，我那些是nothing！開頭我想是我幫他們，沒想到是互相支持。

▲ Kik說練瑜伽後也影響了身邊人，如男友谷德昭現日日做瑜伽，也覺得對健康有裨益。（林子萱IG圖片）

濕疹出現的啟示

濕疹登門造訪，Kiki直言改變不少。

以前可以很任性隨心所欲，一切都很美好，有濕疹後會注視內在的壞習慣，如減少我愛飲的汽水，勤為皮膚塗cream補濕、持之以恒做運動。

Kiki最近的濕疹情況改善不少，盡管手指隙縫間偶爾也會有濕疹蹤影。她說每當濕疹復發，對她是啟示，或是太忙碌，或是累積了一些壓力，頸後便開始痕癢，必須馬上處理，囑自己停一停、透透氣。

▲ Kiki教大家手指伸展：伸長雙手，緊握拳頭再放開手指。看似簡單，但不要「hea做」。（湯炳強攝）

以前她不想將濕疹曝光，現在會坦然面對。

其實，朋友都說濕疹而已怕甚麼，我滿肚濕疹時，還指我可繼續穿bra-top做運動，首先是你要自己不要介意。現在懂得和濕疹相處，也頓悟身心靈都需找到平衡。某程度上我幾多謝濕疹。

由貪靚變全程投入

Kiki能勇敢面對濕疹，瑜伽確幫上一把。 她約10年前接觸瑜伽，見練習者身形又Fit兼又有型，她純粹為貪靚才練習。學習過程中，遇上她的啟蒙老師，自此由貪玩貪靚，改變了她的人生。

那位老師把她內心潛藏的東西拿出來，更成就了Kiki做教練。

老師常以身作則，過程中我經歷了很多，偷走、逃學、扮M痛……老師沒罵半句，只是說練瑜伽需時日訓練，我愈練愈見效果，免疫系統變得強壯，徹頭徹尾轉變，連經常的傷風、感冒都少了。對我而言是Magic，好想與其他人分享。

愈學興趣愈濃，因為要教人，Kiki數年間不斷考瑜伽相關的認可資格。

▲ 啤啤公仔可屈曲四肢做出各種瑜伽動作，Kiki常用來向小朋友示範。（湯炳強攝）

難忘𠝹手學生

令她印象深刻的學生多的是，她曾教一個社區班，見一個頭髮凌亂女孩子手上滿布𠝹手的痕迹，是那種血痕尚鮮的狀況。

我沒問她半句，只囑她多來上課，我從她的身體調整入手，又讓她覺得上瑜伽班是好玩的。

幾堂下來，明顯轉變是她手上的血痕已結痂，也不見新的傷口。Kiki對她說，如上滿12堂課，會送她一張瑜伽蓆，也從有限的課堂中盡教她基本功，女孩子接下來開始梳理好頭髮、由穿寬闊tee恤，改着貼身漂亮的瑜伽服，Kiki知道把她的自信心燃起了。她欣喜見證着一個人的轉變，餘下的路由她自己繼續行了。

▲ Kiki老師常到社區教班，期望大家能玩得開心，享受其中。（林子萱Facebook）

Kiki教的社區班，是香港思覺基金的FitMind 及精英運動員協會Active School 一起推行的大型運動計劃，推動瑜伽、活力操及其他運動，共同提升身體及情緒健康也致力建立社區共融，一起減少標籤與歧視。

我愛教社區班，正是救得一個得一個。香港也沒有類似的社區班，精神健康需要關注，不是精神欠佳就叫你去看精神科，當事人會感到莫大壓力，對我而言，也是靠運動。

她希望瑜伽是她未來發展的路向，心底裏更有一個願景，盼全港中小學都設瑜伽堂。

目前有20多間學校設瑜伽堂，見到成效很開心，希望這也是我10年可瞻望到的旅程。

記者：周美好

化粧：Synni@ilcoupo ifc

髮型：Sara@ilcolpo ifc

場地提供：Topfit