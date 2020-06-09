政府動用土地基金投資國泰　土地基金錢從何來？

▲ 政府動用土地基金投資國泰。（程志遠攝）

國泰財困，政府出手救亡，財政司司長陳茂波決定動用《土地基金》的資金，投資國泰發行的優先股。究竟《土地基金》從何而來？其緣起於英殖時期。

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根據《中英聯合聲明》，由1985年5月27日至1997年6月30日為止，香港政府從土地交易所得的地價收入，在扣除開發土地平均成本的款項後，均等平分，分別歸當時的「香港政府」和回歸後的「香港特別行政區政府」所有。

中方於1986年透過信託契約，成立「香港特區政府土地基金」，以信託形式為日後成立的特區政府持有應佔的地價收入。

1997年7月1日特區政府成立，淨值1,970億元的「特區土地基金」移交特區政府，信託契約亦不再具有效力。

由於特區政府當時未就有關資產的長遠用途作出決定，臨時立法會通過一項決議，於1997年7月1日另行設立「土地基金」，以接收及持有有關資產，並為該等資產進行投資。而行政長官後來指派財政司司長為接收這些資產的公職人員，而這些資產亦成為特區政府財政儲備的一部分。

1998年11月1日起，土地基金的資產與外匯基金合併，並作為外匯基金投資組合的一部分管理。兩個基金合併後，土地基金仍是一個獨立的政府基金，與財政儲備中其他基金的管理方式完全相同，也存放於外匯基金內。

按香港法律第2O章 《土地基金》中的第7段，

財政司司長可行使其酌情決定權，授權和指示將土地基金在任何時候所持有而無須立即用以支付土地基金開支的任何資產，以財政司司長決定的方式投資。

而根據最新立法會文件顯示，「土地基金」現時結餘約為2,200億元。

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記者：陳梓蔚