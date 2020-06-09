東華學院去年畢業生平均月入2.9萬元按年升4.4%　放射治療月薪近3.6萬元

▲ 東華學院調查顯示，2019年的放射治療學（榮譽）理學士畢業生入息最高，平均月入逾35,800元。（相片中學院提供）

東華三院成立的自資院校東華學院調查去年度的畢業生薪酬，畢業生整體平均月薪達29,138元，較前年上升約4.4%，月入中位數達32,991元。

東華學院學生事務處於去年10至12月期間，透過問卷就2019年畢業生的就業情況進行調查，共獲513人回應，回應率近83%。

結果顯示，受訪畢業生當中近9成獲聘或選擇繼續進修，近7成畢業生月入超過3萬元。近9成投身醫護界，其餘投身商界（4%）、教育界（3%）和其他界別（3%）。

學士畢業生的平均月薪突破3萬元，較2018年上升5.7%，當中放射治療學（榮譽）理學士畢業生入息最高，平均月入逾35,800元，護理學（榮譽）健康科學學士和職業治療學（榮譽）理學士畢業生，平均月入分別為3.2萬元及2.9萬元，學院指反映畢業生在就業市場極具競爭力。

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責任編輯：馮琪雅