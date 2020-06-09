泛民搶佔立法會半數議席　戴耀廷︰一旦候選人被DQ將指定「Plan B」參選

▲ 民主派「35+公民投票」將於7月11及12日舉行。（林曉君攝）

9月的立法會選舉，民主派表明以取得過半議席為目標，負責協調人選的港大法律系副教授戴耀廷認為，在港區國安法下，民主派候選人被取消參選資格（DQ）的風險大，因此若初選獲提名者被DQ，當事人可指定另一人做「Plan B」出選。

有民主派中人早前曾表明，他們的參選者要承諾達成「35+」後，當選人要一齊否決財政預算案，以達向政府施壓回應「五大訴求」，被中方視為「攬炒」。可是，戴耀廷強調，不會有正式聲明要求參與人簽署，因為在協調過程，已與參與者建立信任及達成共識，「我們不會愚蠢到製造藉口，畀當權者DQ候選人。」

今次民主派初選，九龍東、新界西及新界東分別目標產生5、6及7張名單，九龍西及港島則在公民投票後決定參選名單數目，而超級區議會則產生4張名單。另外，衞生服務界功能組別亦會透過初選決定正式選舉的參選名單。

戴耀廷表示，已接觸所有有意參選的民主派人士，包括本土派，僅熱血公民表明不會參與。

民主派「35+公民投票」將於7月11及12日舉行。戴耀廷介紹，今次投票系統是全新設計，票站會提供二唯碼，市民用智能手機掃描二唯碼後，須填寫部分個人資料，以避免出現重複投票；之後再向票站職員取得相關編號，輸入手機產生二維碼，由職員掃描二維碼以確認資料；為確保投票者是當區居民，市民須提供住址證明等。

至於有意參選者，需於本月13至20日報名，並提交100名合資格選民的提名，另須簽署委託書，委託民主動力召集人趙家賢為選舉開支代理人，及交一萬元支票保證金，有效參與者的名單將於本月24日公布。