半癱漢入院後不治疑肛門被塞紗布　護老院主管指死者若被虐院舍亦無法得知

▲ （經濟日報資料圖片）

居於牛頭角劍橋護老院的半身癱瘓智障漢，因不適送院治理，2天後不治，期間醫護發現死者肛門疑塞有紗布等異物。死因裁判法庭今（9日）繼續研訊，護老院主管作供指，死者與同住院友均癱瘓及無法以言語溝通，若死者被虐待院舍亦無法得知事件。

死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等問題入院接受治療，同年2月2日證實身亡，死因研訊今續。

護老院主管劉咏梅庭上供稱，死者在護老院內與另1名院友同住1間雙人房，劉認為此安排比較好，因床位比較寬躺舒適，而且空間較大，方便護理員工作。死因研訊主任問及，死者與同住院友均癱瘓及無法以言語溝通，若有院友或職員襲擊或虐待兩人，「冇人講返出嚟」，院舍怎樣得知事件，劉承認院舍無從得知。另外，被問到院舍有何防止措施時，劉供稱院舍可以加裝閉路電視作監察，但案發時死者房間未有實施此措施。

死因研訊主任另於庭上讀出護理員楊群英於2016年7月警誡下錄取的口供，內容提及她涉及1宗普通襲擊案件，案情指有人曾將紗布及尿片的碎片塞入死者體內，造成肛門有2毫米傷口。

楊於口供中提及，楊於警員盤問下，承認於死者入院前約1周在護老院工作時，曾於早上擔任護理員，晚上則兼任廚房雜工，連續6天未有離開護老院，並會於沒有院友入住的房間休息。

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記者：林欣樂