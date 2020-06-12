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【酒店優惠】K11 ARTUS住宿推優惠4,200元起　房間覽維港景+健身課程+私人下午茶【附優惠詳情】

娛樂 11:17 2020/06/12

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

K11 ARTUS 推出海濱夏日 「宅渡假」優惠。

視后佘詩曼在內地綜藝節目《看我的生活》公開自己在K11 ARTUS（寓館）的超豪華五星級生活。現在K11 ARTUS亦推出海濱夏日「宅渡假」優惠，可享用室外無邊際泳池和健身房設施至退房日的傍晚6時，入住期間更可報名The Studio的私人教練健身課程或單程轎車服務往返寓館。

私人教練健身課程

海濱夏日 「宅渡假」優惠內包含60分鐘雙人私人教練健身課程（價值2,000元）。教練會按照住客的程度提供適合的課程，健身房亦設有體脂計，使住客了解自己的身體狀況。

課程選擇包括重量訓練、TRX懸吊訓練、功能性訓練、柔軟伸展、拳擊訓練、兒童拳擊訓練或SuperKid訓練。客人需要在24小時前預訂。

教練John細心指導主播Janice。（湯炳強 攝）

尖沙咀無邊際泳池

室外無邊際泳池和健身房設施可使用至退房日的傍晚6時。室外無邊際泳池飽覽尖沙咀的景色，是酒店的人氣打卡熱點。

健身房俯瞰尖沙咀。（湯炳強 攝）

K11 ARTUS無邊際泳池。（由K11 ARTUS提供）

飽覽維港景色

海濱夏日 「宅渡假」的私人寓所内可俯瞰維多利亞港全景。

近期藝人鄭嘉穎、陳凱琳和不少知名KOL在以維港作背景的露台取鏡，成為K11 ARTUS的熱門打卡點。

浴室與維港相鄰。（湯炳強 攝）

睡房設計面向維港。（湯炳強 攝）

寓所内私人下午茶時光

住客可在雙人寓所内享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶。（下午茶價728元，另加一服務費）

住客可與朋友、家人享受寧靜時光。（湯炳強 攝）

 

Artisan Lounge ARTISANAL下午茶。（由K11 ARTUS提供）

公共空間極緻奢華

海濱夏日 「宅渡假」住客可享有轎車接送服務，並需在出發前24小時預訂，K11 ARTUS會按車輛供應情況而定。

大堂設計別具風格。（湯炳強 攝）

每個空間有不同主題。（湯炳強 攝）

設有藝術館

K11 ARTUS（寓館）內設有藝術館，可探索中國明清工藝，而K11 ARTUS（寓館）的1％售房收益將捐贈予K11 Craft & Guild Foundation，以支持及扶植更多工藝匠人，承傳活化瀕臨失傳的精緻中國工藝 。

海濱夏日「宅渡假」計劃每晚入住由4,200元起 ，優惠期由2020月6月1日至2020年8月31日。

K11 ARTUS設有導覽服務。（湯炳強 攝）

訂房官網請【按此

記者：鄭嘉瑤

著數優惠 酒店 綜藝節目 佘詩曼 演員 娛樂人物職業 下午茶 藝術館 尖沙咀 Local Tour

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