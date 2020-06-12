【酒店優惠】K11 ARTUS住宿推優惠4,200元起　房間覽維港景+健身課程+私人下午茶【附優惠詳情】

▲ K11 ARTUS 推出海濱夏日 「宅渡假」優惠。

視后佘詩曼在內地綜藝節目《看我的生活》公開自己在K11 ARTUS（寓館）的超豪華五星級生活。現在K11 ARTUS亦推出海濱夏日「宅渡假」優惠，可享用室外無邊際泳池和健身房設施至退房日的傍晚6時，入住期間更可報名The Studio的私人教練健身課程或單程轎車服務往返寓館。

私人教練健身課程

海濱夏日 「宅渡假」優惠內包含60分鐘雙人私人教練健身課程（價值2,000元）。教練會按照住客的程度提供適合的課程，健身房亦設有體脂計，使住客了解自己的身體狀況。

課程選擇包括重量訓練、TRX懸吊訓練、功能性訓練、柔軟伸展、拳擊訓練、兒童拳擊訓練或SuperKid訓練。客人需要在24小時前預訂。

▲ 教練John細心指導主播Janice。（湯炳強 攝）

尖沙咀無邊際泳池

室外無邊際泳池和健身房設施可使用至退房日的傍晚6時。室外無邊際泳池飽覽尖沙咀的景色，是酒店的人氣打卡熱點。

▲ 健身房俯瞰尖沙咀。（湯炳強 攝）

▲ K11 ARTUS無邊際泳池。（由K11 ARTUS提供）

飽覽維港景色

海濱夏日 「宅渡假」的私人寓所内可俯瞰維多利亞港全景。

近期藝人鄭嘉穎、陳凱琳和不少知名KOL在以維港作背景的露台取鏡，成為K11 ARTUS的熱門打卡點。

▲ 浴室與維港相鄰。（湯炳強 攝）

▲ 睡房設計面向維港。（湯炳強 攝）

寓所内私人下午茶時光

住客可在雙人寓所内享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶。（下午茶價728元，另加一服務費）

▲ 住客可與朋友、家人享受寧靜時光。（湯炳強 攝）

▲ Artisan Lounge ARTISANAL下午茶。（由K11 ARTUS提供）

公共空間極緻奢華

海濱夏日 「宅渡假」住客可享有轎車接送服務，並需在出發前24小時預訂，K11 ARTUS會按車輛供應情況而定。

▲ 大堂設計別具風格。（湯炳強 攝）

▲ 每個空間有不同主題。（湯炳強 攝）

設有藝術館

K11 ARTUS（寓館）內設有藝術館，可探索中國明清工藝，而K11 ARTUS（寓館）的1％售房收益將捐贈予K11 Craft & Guild Foundation，以支持及扶植更多工藝匠人，承傳活化瀕臨失傳的精緻中國工藝 。

海濱夏日「宅渡假」計劃每晚入住由4,200元起 ，優惠期由2020月6月1日至2020年8月31日。

▲ K11 ARTUS設有導覽服務。（湯炳強 攝）

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記者：鄭嘉瑤