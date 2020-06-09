【搶購口罩】自私媽媽無視每人限購1盒口罩　網上教變裝問鄰居借細路買多幾盒

▲ 台灣有商店設每人限購一盒口罩，有媽媽不惜變裝及帶同小孩，搶購了4盒口罩。

新冠肺炎疫情全球大流行，戴口罩是防疫措施之一，雖然現時全球的口罩供應已沒有早前緊張，但需求依然大。近日，台灣開始放寬購買口罩，有商店設每人限購一盒，有媽媽不惜變裝及帶同小朋友，搶購了4盒口罩，更在網上分享「成果」及教路搶購心得，惹網民大罵她自私。

據台灣《TVBS新聞網》報道，有位台灣媽媽在facebook公開群組發帖，圖文並茂展示剛剛購買了4盒口罩，事實上商店設有限購，每人只可購買1盒口罩。發帖的媽媽表示早上去了2次超級市場，購得４盒口罩。

為了多買1盒還跑回家換衣服變裝、戴帽子，總共跑兩趟，買到4盒，帶小孩去可以多買1盒。

教問鄰居借小孩去買口罩

該名媽媽帶同小孩分別去了2次超市，有關職員未有發現換了衣服的她當天已買過口罩了。該媽媽沾沾自喜成功買到多盒口罩，更分享貼士可帶同小朋友充撐人數，如果不像她可帶自己孩子，可以問其他人借︰

小孩也算一個人，如果想多買，可以去問鄰居多借幾個小孩。

網民負評自私壞身教

有關帖文惹起網民迴響，大罵她行為自私、沒教養，應該留給有需要的人，不要囤貨。有網民指她還要利用孩子及發帖分享，厚顏無恥、壞的身教等等。

該名媽媽知道網民罵她的行徑，再出帖發聲明，強調是天氣熱衣服濕了才回家換衣服，亦檢討帶小孩排隊多買2盒的做法不恰當，會自我反省。

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責任編輯︰王明芳