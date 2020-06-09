【新冠肺炎】旅界料本港最快與澳門建旅遊氣泡　姚思榮稱港府研放寬限聚令人數

▲ 旅遊業界今日早上約見商務及經濟發展局局長邱騰華華會面。（立法會議員姚思榮辦事處提供）

新冠肺炎疫情緩和，港府擬與鄰近疫情受控的國家及地區，討論建立「旅遊氣泡」，有限度重啟跨境旅遊。旅遊業界估計，香港最快可與澳門率先建立「旅遊氣泡」；立法會議員則引述政府稱，正考慮逐步放寬限聚令人數。

旅遊業界今日（9日）早上約見商務及經濟發展局局長邱騰華，反映業界的境況﹑在本港推行本地遊等的意見。旅遊業議會主席黃進達表示，政府可先與鄰近疫情受控的地區，展開雙邊互認及健康檢測等，估計最快與澳門建立「旅遊氣泡」，料最快1至2個月有結果，最遲不過9月。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，業界上周與食衞局局長陳肇始見面，對方指雖然「旅遊氣泡」的詳情暫時未有具體時間，但「已傾得七七八八」，強調要視雙方安排，不僅為香港單邊決定。

▲ 旅遊業界估計，香港最快可與澳門率先建立「旅遊氣泡」。（立法會議員姚思榮辦事處提供）

港府早前決定延長上限8人的「限聚令」至6月18日，令旅遊業界放緩計劃推動本地遊。旅遊界立法會議員姚思榮稱，「限聚令」下，業界難以舉辦大型本地旅行團，即使當局加碼綠色本地遊資助，幫助亦不大，他又引述政府稱，當局正考慮逐步放寬限聚令人數。

姚柏良坦言，受制於「限聚令」，業界未能組團，增加經營困難，建議政府在可行情況下，考慮放寬有關限制；黃進達亦言，業界認為本地遊每團較理想人數為20至30人。

姚思榮補充，海洋公園包括在綠色旅遊範疇內，如果旅行社安排旅行團入園，園方可獲資助；又指由於現時旅遊業界未見曙光，認為或有需要推動第三輪防疫抗疫基金，繼續支援業界。

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記者：陳曉瑩