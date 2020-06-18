【小一報名】一條龍直資銜接IB課程　優才書院小學部6月30日截止申請

▲ 直資小學優才（楊殷有娣）書院小學部即將在6月30日截止報名。（陳偉能攝）

直資小學優才（楊殷有娣）書院（下稱優才）的初小校舍位於旺角洗衣街；高小校園則座落將軍澳調景嶺。該校採取小班教學，師生關係密切，而且學生能直升有開辦國際預科文憑（IB）課程的中學部。優才小學部將在6月30日截止報名，有意為子女報讀的家長萬勿錯過。

優才設有跳班制，照顧學生的個別差異，亦開設内容涵蓋語言、邏輯、音樂、人際、自然等不同範疇的「多元智能才華班」，還有資優小組及個人資優計劃，培育資優生。

該校2019-20年度小一至小二學費為$34,100；小三至小四學費是$36,300；小五至小六則收費$38,280，每年吸引逾3,000人報讀，爭奪約120個學位。

分兩輪面試

家長需在6月8日至30日期間填妥網上入學申請並上載有關文件，校方將於7月15至17日透過電郵告知第一階段面見安排。第一階段面見暫定在8月15日、16日、22日及23日舉行，學生將獲安排出席其中一天的面見日，面見結果會在9月28日至30日以電郵通知。

第二階段面見則安排於2021年2月進行，結果會在同月公布。

提供資優家長課程

優才會邀請家長參加兩輪分別在今年10月至明年1月，以及明年3月至5月舉辦的「多元資優家長課程」。欲知更多詳情，請參閲優才（楊殷有娣）書院小一入學申請網頁。

優才（楊殷有娣）書院

地址：九龍旺角洗衣街31號（初小）/ 將軍澳調景嶺嶺光街10號（高小）

電話：2384 9855（旺角校舍）/ 2535 6869（將軍澳校舍）

網址：https://m.gtschool.hk

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責任編輯：李世聰