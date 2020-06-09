【移民準備】財經主播林小珍加入YouTuber行列　分享移民要預備幾多錢做好資產配置

▲ 資深財經主播林小珍開設YouTube頻道，分享海外投資和移民。（影片截圖）

近月香港社會動盪，令不少家長萌生移民念頭。資深財經主播林小珍（June）亦有意待女兒小學後舉家移民，移民是重要決定，她近日分享移民前要做足功課，預備足夠資產之餘，亦要做好資產配置。

移民並非親子旅遊

小珍最近開設YouTube頻道「JuneDay六月天」，實行加入YouTuber行列，主力分享海外投資和移民，亦有女性及親子玩樂題材。日前第一條影片正式推出，她訪問了幾位4至5歲的小朋友是否想移民，他們都不太清楚移民到底是甚麼。有小朋友說︰

我想去加拿大，因為我鍾意搬大屋吖嘛！

移民不是親子旅遊般簡單，小珍坦言在這段日子家長可能會想到移民，不過即使移民到其他地方也不代表能解決眼前的問題，更要考慮當地政治、教育、福利、居住環境等。她提醒家長移民前要做足功課，除了研究移民地，亦要了解自己是否合乎移民資格、資產是否足以應付。

投資專家教資產配置

小珍投身財經傳媒界別十多年，她會邀請投資專家，分析移民應如何做好資產配置，即使沒有移民打算，也可以學習資產管理，以獲得更好回報。

此外，她亦會與移民顧問剖析移民方式，讓有意移民的家庭了解哪個移民地最適合自己，以及移民需預備多少資金等。

加拿大溫哥華和多倫多都是港人熱門移居地，小珍在其中一條影片與兩位住「加」男人，討論兩地的發展機會、生活條件、氣候等，詳情可以瀏覽「溫哥華VS多倫多，回流加國邊樹好？」影片。

小珍與丈夫Jackson育有4歲半的女兒，她曾接受TOPck訪問表示打算安排女兒初小到加拿大讀寄宿學校，之後再舉家移民。她與丈夫早前在海外置業投資，並開始留意加大拿大的物業。

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責任編輯︰駱秀玲