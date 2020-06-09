【2020父親節】城市花園酒店推父親節限時外賣小食盒　提前付全費享75折優惠【內附連結】

▲ 北角城市花園酒店粵中菜廳，首次推出父親節外賣小食套餐盒，提前預訂付全費更可獲75折優惠。（酒店提供）

酒店美食優惠陸續有來，父親節在即當然以父親優惠行先。北角城市花園酒店粵中菜廳首次推出父親節外賣小食套餐盒，內有青瓜海蜇頭、風味素鵝、蜜汁叉燒、蒜片和牛粒、奶皇煎堆仔、燕窩迷你蛋撻及手工啤酒2支。每盒原價$580，只需提前繳付全數費用，便可以75折優惠價享用，折扣後是$435(只限6月20及21日供應)。

若然還是想外出吃飯慶祝，中菜廳還是有不少選擇，其中特別的是由總廚賴正成師傅撰寫的精緻菜譜，包括脆皮燒腩仔拼薑凍烏魚籽蝦餅、百花炸釀蟹鉗、蠔皇鮑甫原支刺參等，搭配4款來自不同地區的佳釀的美酒佳餚宴，每位都只是$720 起(需4位起、於6月20日及21日供應)，適合愛酒的父親們。

▲ 鮑汁荷葉飯，香濃美味。(酒店提供)

此外，若想提早和父親慶祝，由6月13日至21日期間，中菜廳皆有兩款套餐，分別是父親節佳餚宴和粵菜宴；前者每位$588起(4位起)，同樣有薑凍烏魚籽蝦餅、百花炸釀蟹鉗及蠔皇鮑甫原支刺參等，沒有酒配搭換來鮮甜滋陰的淮杞花膠燉螺頭湯，給父們滋補一下。

▲ 總廚正成師傅招牌之一的百花炸釀蟹鉗。(酒店提供)

後者每位$485起(6位起)，可品嘗到多款賴師傅的首本名菜，如馳名脆皮乳豬、海皇燉白玉、鮑汁扣鵝掌等，讓喜愛傳統粵菜的爸爸大快朵頤。

以上各款套餐於一日前付全費，則可享9折優惠。

記者：趙景隆