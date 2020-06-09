【海洋公園6.13重開】父親節端午節等已滿額　首兩周日限9,000人次入場

▲ 海洋公園6月13日重開，首兩周日限9,000人次入場。（海洋公園提供）

海洋公園因新冠肺炎疫情而停運近5個月，將於本周六（13日）重開，首兩周日限9,000人次入場，入場者須網上預約14天內的入園日期。TOPick發現，公園重開首兩星期，已有5個日子滿額，包括父親節（21日）及端午節正日（25日）等熱門日子。

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TOPick記者今日（9日）下午近5時查看公園官網的網上預約入場登記，發現公園重開的首兩星期，周六及日（即13﹑14﹑20及21日）已滿額，另一公眾假期端午節同樣受歡迎，入場限額已滿。

海洋公園表示，目前可預約的日期開放至6月26日，其中首日入場限額於昨日（8日）晚上9時許已滿。

▲ 海洋公園6月13日重開，目前預約入場登記日期開放至6月26日，當中已有5日滿額（紅圈顯示）。（海洋公園官網截圖）

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因應防疫要求及「限聚令」，海洋公園昨指，重開首個半月逢星期二休園，首兩星期即時入場人次的最高客容量由3.63萬人次，減至9,000人次，其後逐步遞增至1.8萬人次，入場者須提前憑入場門票於公園官網預約14天內的入園日期，每組最多8人。

公園同時會實施多項防疫措施，包括入場要量體溫及佩戴口罩，個別機動遊戲和設施客容量亦減半，所有劇場亦採取隔行入座措施，入園者可透過手機應用程式免費預約時段玩6個景點等，以減少輪候區聚集人數。

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記者：陳曉瑩