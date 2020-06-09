民陣下周一發悼念活動　紀念太古廣場墮樓示威者

▲ 民陣秘書處將於下周一（15日）到太古廣場獻花。（資料圖片）

民陣下周一發起悼念活動 紀念太古廣場墮樓示威者

反修例風波爆發至今有一年，去年今日有100萬人上街，但未能阻止《逃犯條例》恢復二讀，直至6月15日有示威者於太古廣場墮斃。民間人權陣綫表示，下周一為該名示威者逝世日，民陣秘書處屆時會到太古廣場外獻花，不同政黨的區議員當日會派發白絲帶，呼籲市民當日改穿黑衣作悼念。

民陣召集人岑子杰表示，反修例運動仍然是現在式，還未完結，雖然《逃犯條例》已經撤回，但未來還有港區國安法，認為運動愈行愈艱難，所面對的打壓更嚴厲，脅逼港人就範及屈服，但強調「五大訴求，缺一不可」。

他透露，警方曾要求，勿公開下周一有悼念，要求民陣私下進行，他稱不明白，為何紀念、表達敬意要私下、靜悄悄進行，當日秘書處會前往太古廣場獻花悼念。

岑子杰坦言，於限聚令下難以號召民眾，申請遊行只會換來反對通知書，批評港府以抗疫為由，實為「抗逆」，借疫情禁止所有群眾聚集，令市民意志無法表達，當作社會認同港區國安法且沒有反對聲音，趁外國忙於處理疫情便肆無忌憚壓逼香港自由。他表明，民陣有意在6月發起遊行，要求政務司司長張建宗因應香港公眾利益，批准集結，希望今個星期內有回覆。

責任編輯：陳宛彤