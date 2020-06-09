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【乘風破浪的姐姐】霍汶希擔任女團顧問　夥黃曉明發掘90後巨星

娛樂 17:37 2020/06/09

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霍汶希擔任內地選秀女團導師。（EEG圖片）

由30位90後女星參與的內地大型女團真人騷選秀節目《乘風破浪的姐姐》，早前官方宣布了幕後造星團隊，金牌經理人霍汶希（Mani）將擔任「女團總顧問」，夥同成團見證人黃曉明、女團經理人杜華、舞台總監陳琦沅以及音樂總監趙兆，一同展開造星大計。

《乘風破浪的姐姐》是一個女團成長綜藝節目，節目召集30位1990年之前出生的女藝人，通過訓練和考核，最終嚴選出5位成員組成女團，節目自公佈後，就備受關注，網民亦相當期待能看到Mani嚴格的一面。

Mani為30位90後女生作特訓。（EEG圖片）

作為金牌經理人，霍汶希擁有逾30年傳媒、文化及藝人管理相關專業的豐富經驗。霍汶希於1999年加入英皇集團（國際），現為英皇（北京）文化發展有限公司行政總裁兼香港英皇娛樂集團營運總監。

目前Mani亦為英皇南廣演藝學院校董及中國傳媒大學南廣學院客席教授。一手捧紅謝霆鋒、容祖兒、Twins、陳偉霆等巨星。

不過，相比「女團總顧問」，不少網更期待霍汶希可參加女團競選，認為「Mani的顏值足夠出道當藝人了。而阿Sa、趙薇、阮經天等藝人也轉發官宣霍汶希的微博，表示期待與支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

謝霆鋒 容祖兒 霍汶希 陳偉霆 黃曉明 Twins 綜藝節目

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