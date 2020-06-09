「疫」境自強 機場保安緊守檢疫第一線

大家每次到海外旅行或工幹，在機場總會看到機場保安人員負責核實旅客的旅遊證件，或檢查其隨身行李，以保障旅客及機場的安全。隨着2019冠狀病毒病在全球爆發，機場保安自今年2月起更走上抗疫的前線，協助衞生署港口衞生科實施檢疫程序。

香港國際機場是國際航空樞紐，隨着2019冠狀病毒病在全球爆發，政府推出了一系列防疫及檢疫措施，以盡量切斷病毒在全球和香港境內的傳播鏈。為配合政府的檢疫工作，並維持機場運作暢順，一眾機場員工自疫情爆發至今仍然緊守崗位。

其中，約 400名機場保安人員自2月起加入檢疫行列，協助衞生署港口衞生科對旅客進行檢疫工作，包括檢測旅客體溫、檢查健康申報表、協助旅客佩戴電子追蹤手環、分派及收集深喉唾液樣本瓶作病毒測試、引領抵港旅客，以及協助本港居民包機抵港的相關工作，以降低病毒傳入香港及在社區傳播的風險。

保香港安全感榮幸

有份為旅客進行檢疫的卓柏希（Issac）任職機場保安逾2年，他以往主要負責檢查離港旅客的證件，但自2月起被調派至前線檢疫崗位，為旅客檢測體溫、協助他們佩戴電子追蹤手環，以及講解檢疫令的程序。他笑言，當知悉獲派新崗位時未有感到擔心，反而第一時間提醒自己必須打醒十二分精神，「例如加緊注意個人衞生、勤洗手；平時也會跟同事說說笑，工作時舒緩一下緊張的情緒。」

Issac的工作除了為剛抵港旅客進行檢疫外，日常還要查核及向抵港旅客講解在指定居所接受14天強制檢疫的規定。他解釋，由於部分旅客可能未能及時接收最新資訊，誤以為抵港後必須入住檢疫中心，故如有需要，他亦會協助旅客即時預訂住宿以順利入境。問及在「新崗位」的工作體會，Issac表示：「我很榮幸可以參與這個工作，確保城市的安全。」

旅客打氣成抗疫動力

同任機場保安的譚証蔚（Amen）則獲委派到亞洲國際博覽館，協助收集深喉唾液檢測樣本、分派樣本瓶，以及檢查已收集樣本的儲存溫度等。

「始終要有人去做這些工作，而我亦不太擔心，因為公司會提供足夠裝備，例如面罩、保護衣、手套及口罩等，所以非常安全。」任職機場保安5年，Amen透露她是自願加入這個防疫崗位，並謂即使面對疫情，偶爾聽到旅客的一句鼓勵說話已令她充滿幹勁，「就像他們會跟我們說聲『加油，辛苦了』，已讓我感到非常鼓舞。」

儘管未知疫情何時退卻，惟憑着一眾無名英雄如Issac、Amen等機場保安，以至所有機場員工的默默耕耘，令港人引以為傲的香港國際機場能在疫情下正常運作，同時亦為本港的防疫工作添加一份保障，守護市民健康。

(資料由客戶提供)