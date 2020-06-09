中三至中五跨境生下周一復課　教育局將提供特別交通津貼

▲ 教育局宣布，中三至中五級跨境學生將於下周一（15日）復課，並乘搭校巴「點對點」直接往返港方管制站及學校。（資料圖片）

教育局今日（9日）公布，繼本地學生上月底起相繼復課後，中三至中五級跨境學生將於下周一（15日）復課，教育局會在復課約1個月期間，提供特別交通費用津貼，資助額為臨時校巴服務車費與平時一般公共交通工具車費的差額，以免除學生家庭的額外負擔。而本地幼稚園高班至小三學生將於同日（15日）復課。

現時本港約有2,500名中三至中五級跨境生，教育局表示，經過與各方協調，現敲定安排中三至中五級跨境生於6月15日復課，但由於跨境生復課安排涉及多個範疇，包括港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制以至交通安排等，必須以師生及公眾的健康安全為主要考慮，同時兼顧各方面的承受能力，因此現時以中三至中五級為限。

教育局指，特區及深圳市政府會在兩個跨境口岸作出特別安排，方便有關跨境學生每周一至五，經深圳灣（提早上午6時30分至8時30分特別為南行跨境學生辦理入境檢查），或福田／落馬洲支線口岸（特別於上午6時30分至8時30分（南行）以及下午2時至4時30分（北行）為跨境學生辦理出入境檢查）上下課。

跨境學生前往深方口岸通關時，須持有7天以內的核酸檢測陰性結果證明，並在通關時作健康申報。在滿足相關條件的情況下，跨境學生原則上在香港可獲豁免強制檢疫，在深圳亦可獲豁免集中隔離醫學觀察。

為避免學生與其他人士有不必要的社交接觸及減低感染風險，跨境生會乘搭校巴直接往返港方管制站及學校，而學生在校巴上亦必須佩戴口罩。

學生每天過境兩地時均須配合兩地的衞生防疫措施，包括體溫檢測及向衞生署人員遞交健康申報表。在校時，和本地學生一樣，學校會進行健康防疫監察，包括每天抵達學校進入校舍前及放學離開校舍前量度體溫、確保學生佩戴口罩、要求學生時刻遵守校內衞生防疫措施等。而學生的家長或監護人亦須配合監察，包括每天上學前為學生量度體溫，留意他們的身體狀況等。

教育局指，會汲取經驗及檢視跨境學生復課後的實際運作情況，並視乎疫情的最新發展、口岸交通、人手安排等情況，以及本學年上課日期餘下的時間，再研究能否為其他年級的跨境學生作復課安排。教育局相信學校及教師會一如既往，繼續協助在內地的跨境學生運用不同的學習模式（包括電子學習），幫助他們在家中持續學習。

責任編輯：馮琪雅