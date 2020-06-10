【復課日直擊】中小學暴雨下開學直擊4孩家庭　爸爸接放學被子女怒斥衛生差似「小強」

▲ 停課數月，高小初中於本月8日復課，TOPick追蹤一個居住在大角咀的家庭，實況記錄復課當天的情況。（文子健攝）

新冠肺炎疫情近日緩和，小四至中二學生停課數月後，6月8日復課。居於大角咀的中產爸爸梁德成一家，育有4名子女，讀中二的長子及小六的二女也重返校園，TOPick追蹤他們復課當日實況。本以為上學時順順利利，豈料，重頭戲竟在放學後，爸爸的防疫意識比子女低，二女無奈表示，「佢無得救㗎喇」。

6:00am自動起床

復課當天，15歲的長子梁國豐及13歲的二女梁天恩準備就緒，6時正自動起床，對於一直作息定時的他們來說，早起不是難事，全靠媽媽嘉慧從小培養。

他們從小養成早睡早起的習慣，毋須鬧鐘，每天6時自動起床，晚上7時就睡覺。現在長子和二女長大一點，延至約10時就寢。

在洗漱、換校服後，連同7歲的三女，3兄妹悠閒地在客廳摺紙，等待媽媽製作的扒芝士火腿三文治。不過，二女天恩的臉上顯然有點緊張，爸爸說，「姐姐復課前2天已在趕功課，還說不知道同學們會變成甚麼樣子。」

▲ 天還未亮，三兄妹已起床，悠閒地摺紙，等待媽媽的早餐。（文子健攝）

6:45am最後準備

吃過早餐準備出門前，兄妹自動自覺以搓手液消毒、戴上口罩、量度體溫及檢查防疫包。霎眼一看，女兒的防疫包有最少5支搓手液，媽媽讚揚，擔任風紀隊長的女兒樂於分享。

她總是帶得比同學多，由於校內基層學生較多，她擔心其他同學防疫用品不足，自己有多就分享出去。

7:00am出門︰準時重要性

復課日前夕，天文台發出3年來首個黑雨警告；復課當日大雨持續，天文台一度發出黃雨警告，學生哥狼狽地在街上排隊等巴士，而國豐及天恩有幸獲爸爸駕車接載上學。早上7時，爸爸先送國豐往其深水埗區中學，比往日早半小時出門避開塞車。媽媽自小教導孩子，準時並不是「剛好到達」，提早10分鐘到才是準時。

7:31am等學校開門

車程約15分鐘，送完哥哥返學後，轉往二女位於大角咀的學校。在沒有塞車下，她7時31分已到達校門等候開門，比學校打鐘時間早了44分鐘。至7時55分天恩入學校後，爸爸回到大角咀的公司，媽媽回家照顧三女及幼子。

▲ 天恩在學校開門前29分鐘，已到達學校門口，等待開門。（文子健攝）

12:35pm 爸爸暴雨下接二女放學

復課日學校只上學半天，爸爸提早從公司駕車到天恩的學校接她放學，由於校門外塞車，他將車泊到學校隔2條街外位置，步行往學校。但天有不測之風雲，突然下起大雨，毫無準備、沒帶雨傘的爸爸冒雨跑到學校門口，比放學時間提早5分鐘到達。然而，爸爸口中碎碎唸，

天恩一定會鬧我，下雨不帶傘，車又泊得遠。

▲ 爸爸冒雨跑到學校門口，衣服都濕透了。（梁節儀攝）

1:30pm 接長子放學

雨愈下愈大，中午12時35分，天恩放學看見濕透的爸爸兩手空空，她從書包中拿出一把小雨傘，著爸爸駕車回來校門。眼見同學一個個離開，天恩獨自等待，顯得份外孤獨。14分鐘後，爸爸才駛至校門前接回天恩，她怒得七竅生煙直斥爸爸︰「天空一直灰灰的，怎會不落雨，你怎麼不帶傘呢？」

▲ 「大頭蝦」爸爸為免遲到趕到學校，但他忘記帶傘，天恩只好讓出自己的小雨傘，讓爸爸返去車上接回自己。（文子健攝）

兩父女前往哥哥的學校，期間氣氛很僵，爸爸開口劃破死靜︰「下次你想我怎樣做？」天恩冷言相向︰「我想媽媽接我。」並表示爸爸的表現只值10分。

爸爸防疫意識低 女兒：無得救

爸爸提早近20分鐘到達哥哥的學校，放學時間下午1時30分，車泊在一旁。期間爸爸將使用了2天的口罩放在車內軚盤旁邊，「我覺得這裡乾淨，口罩也能用就繼續用啊！」天恩斥責爸爸毫無衛生意識。哥哥放學上車，車內氣氛才緩和。

▲ 天恩憤怒地投訴，爸爸卻笑著解釋。（文子健攝）

▲ 爸爸用了2天的口罩，隨手就放在車內軚盤的旁邊。（文子健攝）

1:50pm回家 子女全身消毒

回家後，天恩立刻拿消毒劑噴勻書包、鞋底、校服，更衝向爸爸身上狂噴，爸爸笑言，「每日好像噴殺蟲水，當我『小強』一樣。」此時爸爸竟亂丟口罩於洗手盆中，氣得天恩向媽媽投訴。

學校派物資︰3個CuMask及巨型搓手液

兩兄妹洗澡過後，點算學校派發的防疫物資，天恩的小學只派發3個可重用的「銅芯抗疫口罩」（CuMask），包括2大人1中童size；而國豐的中學則派發一支550毫升的韓製酒精搓手液、6個一次性口罩、1個口罩儲存夾及1瓶樽裝水，因學校停用飲水機。

小六只餘3星期 復課日設防疫堂

9月升中，只餘下3星期小六課堂的天恩，復課首日只有2項功課，並上了3節防疫堂，「看了一段影片，介紹如何掩蓋口鼻、洗手，之後就是追功課。」天恩更抓緊時間向媽媽投訴爸爸，

他將對鞋放入浴室，口罩丟在洗手盤上，入門沒有立刻去洗澡，骯髒的手四處摸。

媽媽希望兩兄妹教導爸爸正確的衛生意識，沒想到天恩卻拋下一句，「無得教㗎，無得救！」

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記者：林綺玲、梁節儀