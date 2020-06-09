【慈善籌款】聯合國第13屆慈善難民電影節　80元做慈善可上網欣賞紀實得獎電影【內附連結】

▲ 聯合國難民署將舉辦「第十三屆慈善難民電影節」，目的為籌款用作建修300個引水井供難民使用。（官方圖片）

眼看21世紀，仍然有無數國家政局動盪，戰火連天，一眾平民頓成了無所依歸的難民。而新冠肺炎病毒全球爆發，令不少人被迫逃離家園流離失所，全球難民的數目有增無減。6月20日是世界難民日，聯合國難民署將舉辦「第13屆慈善難民電影節」，主辦單位深信透過電影這具感染力的媒介，可以讓觀眾更了解難民艱苦生活的一面。

▲ 《自拍逃生日記》（官方圖片）

今年電影節特意挑選了3套與難民主題緊貼的紀錄片並會於線上進行播映，電影包括《那一天我們再出發》，內容講述難民學生與老師們一起為教育奮鬥的血汗史；《小豆丁走天涯》，有關一個3歲小女孩的尋家之旅；以及《自拍逃生日記》，難民家庭以3部iPhone拍出對父親的愛，紀錄片榮獲多個國際電影節獎項。

▲ 《那一天我們再出發》（官方圖片）

大眾只需捐贈最少$80就可以獲得電子電影票一張，是次電影節慈善籌款目標為港幣30萬，所有籌款將會用於受到新型冠狀病毒嚴重威脅的地方，作為建修300個引水井用途，目的為難民提供潔淨的水源飲用和清潔。，為世界各地每日處於水深火熱的難民出一分力。

▲ 《自拍逃生日記》（官方圖片）

即日起於難民電影節指定網頁捐款港幣80元或以上，即可透過登記電郵獲得網上電影票一張，可觀看已購買的心水電影一次。如觀眾欲一次過領取3齣電影票，可於指定頁面捐款港幣240元或以上，即可獲得電影節通行證一張。

記者︰陳日言