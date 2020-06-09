【新冠肺炎】港大醫學院揭患童愈年幼愈多腸胃不適 無症狀感染童糞便亦帶病毒
武漢去年底爆發新冠肺炎疫情，至今湖北省累計有6.8萬宗確診個案、4000多人奪命。港大醫學院與武漢醫療團隊合作分析當地244名3個月大至11歲的確診患者，發現近12%入院時有嘔吐、腹瀉等腸胃症狀，患童愈年幼情況更愈普遍；惟即使未有腸胃症狀，逾36%患童的糞便樣本亦檢出帶毒，更有部分屬完全無症狀的患童。
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團隊認為，檢出糞便樣本帶毒或屬吞下有病毒的痰所致，非因腸道感染新冠病毒；但研究結果進一步確認新冠病毒經排泄物傳播的可能性，籲處理患童排泄物時均需做好預防感染措施。
港大醫學院外科及兒童與青少年科學系，聯同武漢當地醫療團隊合作，分析1月21日至3月20日確診的244名患童，介乎3個月大至約11歲半，當中34人入院已有腹瀉、噁心或嘔吐等腸胃症狀，逾7成有腸胃症狀患童同時有發燒，亦有73.5%有輕微肺炎情況。而較年幼的患童有腸胃症狀情況，較相對年長的高，有47.1%有腸胃症狀的患童均是不足2歲。
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研究同時為105名患童的糞便樣本作檢測，包括88名並無腸胃症狀甚或完全無症狀患者，發現41.2%有腸胃症狀患童的糞便樣本對新冠病毒呈陽性反應；同時亦有36.4%無腸胃症狀患童的糞便樣本，同樣對對新冠病毒呈陽性反應。
團隊認為，即使完住沒有症狀的患童，其糞便樣本亦檢出病毒，相信並非腸道受感染，而是患童吞下有病毒的痰所致。
領導是次研究的港大醫學院外科學系小兒外科分部主任黃格元稱，最近於其他相關糞便樣本中，亦檢出到活新冠病毒，亦有於患者洗手間檢到新冠病毒濃度升高的報道，認為是次研究進一步確認新冠病毒經排泄物傳播的可能性。
他建議，處理所有病童排泄物時，不論有否出現胃腸道症狀，均需做好預防措施，避免感染新冠肺炎；同時公眾亦應時刻保持警惕，以防經由患者排泄物而受感染。
是項研究已於醫學期刊《Gut》發表。
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記者：陳正怡