【新冠肺炎】港大醫學院揭患童愈年幼愈多腸胃不適　無症狀感染童糞便亦帶病毒

▲ 是次研究由港大醫學院外科學系小兒外科分部主任兼臨床副教授黃格元（左三）領導，小兒外科講座教授譚廣亨（中）等亦有參與。（照片由港大醫學院提供）

武漢去年底爆發新冠肺炎疫情，至今湖北省累計有6.8萬宗確診個案、4000多人奪命。港大醫學院與武漢醫療團隊合作分析當地244名3個月大至11歲的確診患者，發現近12%入院時有嘔吐、腹瀉等腸胃症狀，患童愈年幼情況更愈普遍；惟即使未有腸胃症狀，逾36%患童的糞便樣本亦檢出帶毒，更有部分屬完全無症狀的患童。

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團隊認為，檢出糞便樣本帶毒或屬吞下有病毒的痰所致，非因腸道感染新冠病毒；但研究結果進一步確認新冠病毒經排泄物傳播的可能性，籲處理患童排泄物時均需做好預防感染措施。

港大醫學院外科及兒童與青少年科學系，聯同武漢當地醫療團隊合作，分析1月21日至3月20日確診的244名患童，介乎3個月大至約11歲半，當中34人入院已有腹瀉、噁心或嘔吐等腸胃症狀，逾7成有腸胃症狀患童同時有發燒，亦有73.5%有輕微肺炎情況。而較年幼的患童有腸胃症狀情況，較相對年長的高，有47.1%有腸胃症狀的患童均是不足2歲。

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研究同時為105名患童的糞便樣本作檢測，包括88名並無腸胃症狀甚或完全無症狀患者，發現41.2%有腸胃症狀患童的糞便樣本對新冠病毒呈陽性反應；同時亦有36.4%無腸胃症狀患童的糞便樣本，同樣對對新冠病毒呈陽性反應。

團隊認為，即使完住沒有症狀的患童，其糞便樣本亦檢出病毒，相信並非腸道受感染，而是患童吞下有病毒的痰所致。

領導是次研究的港大醫學院外科學系小兒外科分部主任黃格元稱，最近於其他相關糞便樣本中，亦檢出到活新冠病毒，亦有於患者洗手間檢到新冠病毒濃度升高的報道，認為是次研究進一步確認新冠病毒經排泄物傳播的可能性。

他建議，處理所有病童排泄物時，不論有否出現胃腸道症狀，均需做好預防措施，避免感染新冠肺炎；同時公眾亦應時刻保持警惕，以防經由患者排泄物而受感染。

是項研究已於醫學期刊《Gut》發表。

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記者：陳正怡