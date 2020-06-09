【人肉沙包】背心壯男旺角街頭怒毆女伴　連環三擊女子仍死纏不放

▲ 背心壯男街頭怒毆女伴，連環三擊女子仍死纏不放。

近年許多座駕都裝設行車記錄儀（車Cam），去年爆出的「安心出軌」都因為被車Cam拍下而流出。日前在網民在Facebook討論區分享其座駕車Cam的一段影片，見到一名穿背心的健碩男子，在街頭連續使出三招意圖擊退隨行女子，不過該名女士未被打敗仍緊緊追隨，發帖人留言：「練到咁大隻原來係打女人」。

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日前一名網友在Facebook群組「馬路的事討論區」上載了兩段分別在車頭和車尾拍攝的車Cam片段，事發地點在旺角登打士街，一對男女先於後車Cam的鏡頭出場，一名揹著黑色背包、身穿黃背心露出壯碩手臂的男子，本來與一名撐著粉紅傘的長髮女子並肩而行。

▲ 背心男與長髮女在街頭對恃。（影片截圖）

男子加快腳步走在前頭，不出數步又決定回頭，快步走回長髮女正前方，男子右腳突然向女方下身進行攻擊，狠狠地踢在女子身上。被踢中腳的長髮女為了迴避稍作退後，見男子繼續前行，女子突然收起手上的縮骨傘，看似準備向男方背後作出偷襲，但背心男又突發轉身，嚇到長髮女一個措手不及，輕微退後半步又繼續緊隨男子。

▲ 男子突然起飛腳踢長髮女。（影片截圖）

鏡頭一轉去到車頭前Cam，二人入鏡前，已見不少路人往他們的方向投以好奇的目光，但卻未見任何人上前了解或阻止，數秒後背心男先為入鏡，稍為落後的長髮女為了拉近距離，三步拼兩步急急跟上。

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此時背心男突然一個回頭，以迅雷不及掩耳的速度，用右手狠狠揮出一記橫拳，長髮女的秀髮隨著揮拳擺動，由於拳法太猛，長髮女一時失重心，背心男更意圖多推一下，以阻女子的緊隨。

▲ 背心男向其揮拳後，又再補推一下。（影片截圖）

長髮女被推了一下但未有倒下，又馬上急步追上背心男，男子似乎力氣和耐性也用盡，最後只以「手指指」阻嚇長髮女，二人保持相同步伐，但相隔數個身位的距離，消失於街頭轉角。

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發帖的網民雖然是男子，但他留言「練到咁大隻原來係打女人」，相信是於女士的角度出發。不過亦有網民意見各異，有網友謂：「真係唔明點解打得落手」、「d肌肉就係打女人打返嚟」。

▲ 背心男最後望以指嚇要求背心女停止跟隨。（影片截圖）

亦有人質疑女子何解被暴打仍緊緊相隨：「個男人先慘啊打到咁個女人都仲纏住自己」、「睇怕呢個女仔由細到大都被打慣」。

有網民則認為身為局外人，未必清楚二人之間的內情：「一個願打一個願捱，外人唔會明」、「一家唔知一家事」等等。

責任編輯：王俊賢

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