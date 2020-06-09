中五男生國慶日中槍被控暴動　同案兩被告擬申請分案押後處理

▲ 案件於區域法院提訊。（資料圖片）

去年10.1國慶日各區發生衝突，18歲中五男生於荃灣被槍擊受傷，他與另外5男1女同被控暴動、縱火及襲警等罪，案件今（9日）於區域法院再提訊。其中兩名被告透過律師申請案件分案審理，但控方反對。案件押後至7月6日，屆時將處理有關法律爭議，各被告續准保釋候訊。

被告依次為陳珩（39歲；清潔工）、陳金國（20歲；學生）、李振文（26歲；程式員）、馮清華（21歲；學生）、郭小琴（23歲；學生）、曾志健（19歲；學生）及邱宏達（27歲；學生），其中曾及邱同被控於荃灣大河道、大河道北及鱟地坊一帶參與暴動；其餘5人則另被控1項暴動罪。

案件今於區域法院再提訊，被告邱宏達透過代表律師申請將控告曾及邱的暴動罪，及控告曾的2項襲警罪，由本案中抽出，另立案審理。邱的代表律師指，控方指稱兩名被告的控罪案發時間，與其餘被告的控罪不同。被告陳金國的代表律師亦有同樣申請。

控方表示早前已知悉辯方的申請，並且反對申請。法官問及其餘被告的立場，首被告陳珩沒有律師代表，他表示支持分案申請，被告馮清華及郭小琴亦透過代表律師表示支持，而其餘兩名被告則維持中立。

法官將案件押後至7月6日再訊，屆時控辯雙方將會就分案申請作進一步陳詞，各被告續准以原有條件保釋候訊。

控罪指，首5名被告於2019年10月1日在荃灣海壩街參與暴動；首被告另被控於同日同地縱火。

曾及邱另被控於同日在荃灣大河道、大河道北及鱟地坊一帶參與暴動；曾另被控於同日在鱟地坊一帶襲擊警員謝思明及警長曾家輝。

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記者：王仁昌