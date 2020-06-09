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【陀槍師姐2020】羅仲謙為囡囡發燒感憂心　謙仔笑指楊怡不準他錫女兒

娛樂 18:10 2020/06/09

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羅仲謙、鄧佩儀、洪永城出席《陀槍師姐2020》記者會。（東星圖片）

TVB新劇《陀槍師姐2020》今日在電視城舉行記者會，一眾演員陳豪、宣萱、滕麗名、羅仲謙、鄧佩儀、許紹雄、洪永城等出席，剛為人父的羅仲謙，提到愛女小珍珠，一臉幸福，更提到囡囡早前發燒，令新手爸爸謙仔擔心不已。

羅仲近日忙於拍攝新劇《陀槍師姐2020 》，劇中有不少動作戲。今日謙仔跟陳豪等人亮相TVB記招，期間謙仔提到寶貝女小珍珠，流露幸福笑容，更指自己現在是「女兒控」。

陳豪、宣萱、滕麗名、羅仲謙、鄧佩儀、許紹雄等為新劇宣傳。（東星圖片）

羅仲謙稱：「為拍此劇已經3日3夜沒好好瞓覺，3日只睡了10小時，不過當老婆send女兒的相給我看，便即刻精神。」 

因為日以繼夜開工，謙仔收工回家，女兒已睡覺，他自言湊女時間不多，更打趣怕女兒快不認得他。

謙仔稱新劇造型滿面鬍鬚，太太楊怡也不給他錫女兒的面珠，拍拮到囡囡：「所以我只可以錫腳板底。」

謙仔提到囡囡就十分滿足。（東星圖片）

小珍珠將兩個月大，謙仔指女兒日前微燒，已令他緊張到不得了，他聽說BB 3個月大之前不會發燒，故發現女兒有微燒，立刻抱她看醫生，幸而現在已退燒，亦漸明白做父母為何對子女那麼擔心。 

父親節將至，謙仔卻表示當日可能要開工，未能陪囡囡過首個父親節。

撰文 : TOPick柴犬出動

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