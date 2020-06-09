教大特教青年學苑7月開學　為SEN中六畢業生免費提供長達3年大學教育

▲ 教大特殊學習需要與融合教育中心成立的「賽馬會特教青年學苑」，將為有特殊學習需要（SEN）的中六畢業生，免費提供為期1至3年不等的大學教育機會。（資料圖片）

香港教育大學今日（9日）宣布，轄下特殊學習需要與融合教育中心開辦的「賽馬會特教青年學苑」，將為有特殊學習需要（SEN）的中六畢業生，提供為期1至3年不等的大學教育機會，課程費用全免，第一學期暫定於7月開學。課程涵蓋特教學生的生涯規劃、運動及體適能培訓、無障礙歷奇教育及音樂教育等範疇，符合條件的學員將獲頒發畢業證書。

教大的賽馬會特教青年學苑，為本地首間大學成立特教青年學苑，冀推動有特殊教育需要的離校畢業生終身學習。教大今日舉辦網上發布會，講解學苑收生詳情，吸引近500名主流及特殊學校的教學人員、特殊教育統籌主任、社工及家長等人士出席。會上，大會亦邀請了特教生及家長分享他們對持續教育的期望。

▲ 賽馬會特教青年學苑總監冼權鋒表示，學苑為特教生提供一系列的應用課程及培訓，推廣終身學習之餘，亦讓他們學習自我管理和掌握21世紀的生活技能。（教大提供）

學苑及中心總監冼權鋒致辭時表示，教大推動共融教育一直不遺餘力，學苑為特教生提供一系列的應用課程及培訓，推廣終身學習之餘，亦讓他們學習自我管理和掌握21世紀的生活技能，期望透過提供持續進修，特殊教育群體也可獲得知識與技能，給予他們為社會作出貢獻的機會，發揮所長。

除了推動終身學習，學苑也為教大學生及相關持份者提供平台，讓他們與學員結伴同行，進一步促進社會共融。

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責任編輯：馮琪雅