【開心速遞】第902至907集劇情預告　龍力為因網民留言寢食不安

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（6月9日）劇情，圍繞時常撞板的Terry龍力王。此外，本周《愛•回家之開心速遞》還有分別關於金城安、朱凌凌、龔燁等的故事。

第902集（9/6）

力王有份參演的劇集大受歡迎，若水、栢菲等人為男、女主角着迷，力王卻被劇迷忽略。

原來力王飾演奸角，將會破壞一對主角的戀情，力蓮、家聰等陪力王觀看劇集，大讚力王表現出色。

力王以為會惹來觀眾的熱烈迴響，詎料……

力王沉迷瀏覽網上討論區，時刻關注網民對他的評論，並就着他們的意見自我檢討。

力蓮、家聰等發現力王對網民的言論過份緊張，而且問題更越來越嚴重。

力王被網民的留言弄至寢食難安，力蓮誓要設法讓他回復正常……

第903集（10/6）

書蟲等人的短片晉級聯校鬼怪電影決賽，要再拍一條短片參賽。

城安為了突圍而出，提議拍攝以殭屍為題材的短片，書蟲等大表贊成，並打算在島大內取景，可惜他們因經費緊絀而無法聘請臨時演員。

城安向潮偉借來殭屍戲服，試穿後趁機向欺負他的子丹報復，嚇得子丹落荒而逃。

凌凌、壯與城安事後遂想到欠缺臨時演員的解決方法……

大學內瘋傳有殭屍出沒，傳聞言之鑿鑿，引致學生人心惶惶。城安不敢道出真相，壯此時卻想出一條發財大計……

第904集（11/6）

Ceci獲國際大導演賞識，找她投資兼主演新片。Ceci情商敢威借出接龍各部門的辦公室讓團隊進行拍攝，若水等職員不勝煩擾。

Ceci及後意外受傷被迫停工，她遂在接龍集團內找人作其替身，結果若水意外當選。

Ceci提出優厚待遇，若水簽約答應演出，樹根等人亦表贊成，只有龔燁甚感憂心。

若水享受天堂式的美容療程，同時亦要接受地獄式特訓，令她苦不堪言。

龔燁不忍見若水受苦，但她決意堅持，後來若水終於要正式拍攝……



第905集（12/6）

力士夫婦、力蓮跟敢威開會商討敢威好醫生的事宜，力士對敢威言聽計從，力蓮卻與敢威唱反調，其意見終獲敢威接納，令力士深感不忿。

力士夫婦及後與敢佳談及子女如何能夠討得父母的歡心，力士對其見解不以為然，堅持要安守本分當敢威的乖兒子，但他眼見反叛的力蓮、璟風得寵，不禁信心動搖。

力士決意要當個壞孩子，與敢威、力蓮等人開會，商討渡假村項目的地標設計，他竟反對採用敢威欽點的設計師之作，更公然反抗敢威，結果……

第906集（13/6）

荷里活大導演來港招募工作人員，凌凌決定應徵，希望可赴美國一展抱負。

莫仇跟朱展商量此事，朱展着莫仇設法阻止。

凌凌忙於拍攝應徵用的短片，莫仇欲施以援手，但越幫越忙。

凌凌心煩下向她斷言拒愛，莫仇傷心而去。

凌凌事後心有不忍，欲找莫仇，怎料竟發現她與朱展見面，期間朱展還安慰莫仇。

城安與壯懷疑朱展與莫仇關係曖昧，凌凌本不相信，但及後發現種種證據，不禁令他疑惑。

凌凌準備前往面試，想不到竟遭人佈局阻撓……

第907集（14/6）

俊華與楊洋慶祝拍拖紀念日，為她送上驚喜，令她甚感心甜。

兩位年輕的新同事及後與龔燁談到此事，嘲笑俊華的招式老土。

若水與Rebecca等姊妹聯誼，說起龔燁討女友歡心的手段陳舊，龔燁暗中聽到一切，深感不忿，誓要向若水展示實力。

龔燁悉心安排，打算給若水一次浪漫驚喜……

龔燁後來再為若水安排另一場驚喜，以為會令她深受感動，若水的回應卻讓龔燁大受打擊。

若水期待龔燁於協定日為她製造特別驚喜，詎料龔燁竟……