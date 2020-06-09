美國加灣石首魚魚鰾可製成花膠　被過度捕撈至瀕危

▲ 漁護署於今(9日)在社交網站表示，上星期海關在機場撿獲約160公斤懷疑受管制的石首魚魚鰾，案中撿獲的魚鰾，重量與價值屬歷來最大宗。(網上圖片)

漁護署於今(9日)在社交網站表示，上星期海關在機場撿獲約160公斤懷疑受管制的石首魚魚鰾，其後拘捕5名男子；案中撿獲的魚鰾，重量與價值屬歷來最大宗。

海關機場檢2500萬元走私石首魚魚肚 5名男子被捕



署方指出，該批魚鰾屬加利福尼亞灣石首魚，是石首魚科中體型最大的品種，主要生活於墨西哥加利福尼亞灣水域。由於生境被破壞及長年被過度捕撈，令其數目急劇下降，加上其魚鰾可以乾製成名貴花膠，現時當地的非法捕獵活動仍然猖獗。



另外，於同一水域生活的的加灣鼠海豚 ，亦因為被用以捕捉石首魚的漁網誤捕而大量被殺，專家估計目前全球加灣鼠海豚少於22條。加灣鼠海豚以及石首魚的現況極為嚴峻，已同時被列入國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄(IUCN Red List)極危(CR)級別。

加灣石首魚的魚鰾是本地市場稱為「金錢鰵花膠」及「大鬚金錢膠」，比一般花膠大，獨特之處是有一對比魚鰾更長的鰾管。而加灣石首魚屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I列明物種，受香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》規管，其國際間的商業貿易已被禁止。署方提醒，市民若懷疑市面有加灣石首魚或其製品出售，請立即向漁護署舉報，合力保護瀕危物種。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴