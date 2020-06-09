【活捉鷺鳥】大埔8日3宗活捉鷺鳥事件　中年漢手擒白鷺BB捉雙翼

▲ 大埔8日內現3宗活捉鷺鳥事件，有中年漢手擒白鷺BB。

大埔鷺鳥林在8日內發生3宗活捉鷺鳥事件。日前，有市民行經大埔廣福道發現有一名男子活捉白鷺BB，幸得熱心市民喝止，鷺鳥才能逃過一劫。今天下午，大埔區議員連桷璋在社交媒體發帖文指，目擊另一宗捉鷺鳥事件，目前已報警及通知漁護署跟進。

大埔區議員連桷璋在社交媒體發帖文並上載圖片表示，有同事行經林村河邊時，親眼目擊有中年漢手擒白鷺。從相片相識，一名身穿粉紅色上衣，灰色短褲的中年漢徒手捉著一隻黑白色鷺鳥的雙翼，鷺鳥無法掙扎，樣貌甚為可憐，該同事立刻報警及通知漁護署跟進，該名中年漢其後放走鷺鳥。連桷璋批評，

雀係唔掂得，人哋好哋哋你搞佢做乜啫！離晒譜！

同日再現捉鳥事件

同樣在今天下午約2時半，有網民於Facebook群組「Tai Po 大埔」上載照片，指有2名男子於運頭角里鷺鳥林活捉雀鳥。另外，早於6月2日時，有網民上載照片，指有市民途經鷺鳥林時，目擊一名男子捕捉一隻白鷺BB，隨即果斷地作出喝止，男子才放走白鷺。

8天內3宗活捉野生雀鳥事件

連桷璋表示，從上周至今天為止，在8天內有3宗活捉野生雀鳥事件，質疑是否有一些奇怪的資訊於阿叔圈流傳，導致該月發生數宗捉野生雀鳥事件。他呼籲市民，看見相關情況，

盡你所能立即阻止件事發生。

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責任編輯：王俊賢