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【陀槍師姐2020】滕麗名隔16年再演陳三元　陳豪拍劇令宣萱愛上咖啡

娛樂 18:34 2020/06/09

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陳豪、宣萱、滕麗名合作《陀槍師姐2020》。（東星圖片）

TVB新劇《陀槍師姐2020》今日在電視城舉行記者會，一眾演員陳豪、宣萱、滕麗名、羅仲謙、鄧佩儀、許紹雄、洪永城及無綫高層杜之克等出席，其中滕麗名相隔16年再演《陀槍師姐》主角陳三元，同時又加入不少新角色，製造驚喜。

上一齣《陀槍師姐IV》於2004年播出，也是滕麗名的成名作之一。相隔上一集16年，阿滕再演女主角陳三元，不過角色已有了不少變化。

宣萱和陳豪今次加入《陀槍師姐2020》，將跟滕麗名有不少對手戲。

宣萱陳豪自言今次拍攝輕鬆。（東星圖片）

宣萱和陳豪對上一次合作，是2017年《使徒行者2》，宣萱和陳豪在記者會受訪，笑言今次拍很「歎」，拍攝相當輕鬆。

宣萱稱：「相比起羅仲謙打戲連場，我們真是好舒服，因主要在室內歎冷氣，辛苦的場面當然留給年青人去做。」

陳豪也道：「我們都辛苦的，是笑得好辛苦，這些歡樂是我們用多年的血汗捱回來！」

宣萱懷緬上次與陳豪合作《使徒行者2》。（東星圖片）

宣萱表示由2月拍攝，期間因疫情曾停工，至6月26日是最後一日拍攝：「2月開工時，剛好我有咳，現在疫情緩和，壓力沒那麼大。之後休息可以見見朋友，我們之前各自開飯，用應用程式網上見面，一餐飯食足3個鐘，但慶幸可以有工開。」

宣萱又懷緬上次與陳豪合作《使徒行者2》時，當時陳豪力推薦她喝咖啡，今次合作，她終於愛上，將來要跟陳豪去舖頭，順道為他監督員工。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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