澳門氹仔碼頭將騰出一成空間　供機場擴建第二候機樓

▲ 澳門政府計劃打通氹仔碼頭及澳門國際機場，建一條通道供旅客通關。（澳門民航局圖片）

澳門政府計劃，把氹仔碼頭約一成面積改建，改為澳門國際機場第二候機樓，改建面積涉2萬多平方米。初步構思將設值機櫃台、候機室，透過專用道道和穿梭巴士，將碼頭乘客送進機場，預計可分流4間航空公司旅客，每年約140萬至150萬人次。

運輸工務司司長羅立文稱，氹仔碼頭是將來的海陸空交通樞紐，相信日後的新候機樓，具一定程度可分流旅客。

羅立文今（9日）到氹仔碼頭考察。澳門立法會議員李靜儀稱，有議員關注日後新候機樓的空間、分流旅客量、承載力和預算等。她引述政府稱，有關構思具可行性，但有待中央政府批覆後，才有更具體設計方案，未來或適當調整改建空間。

政府又透露，將與機場管理公司簽訂合同，包括涉及直升機停機坪、未來機場第二候機樓的營運和設計等範疇，現時未有預算。

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責任編輯：吳卓峰