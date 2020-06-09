【國泰資本重組】空服員工會憂裁員　僅一半會員願再放無薪假

▲ 國泰航空除宣布重組資金，又啟動第二輪無薪假計劃，但據國泰空中服務員工會了解，僅半數人願意再放無薪假。（資料圖片）

國泰航空今日（9日）宣布進行約390億元資本重組，並實施第2階段特別假期計劃，鼓勵員工在6個月內放3星期無薪假，期間變相每個月減薪約11%。國泰空中服務員工會表示，現僅有約一半空中服務員表達願意再放無薪假，又擔心公司就算重組資本，仍可能裁員。

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國泰空中服務員工會主席王思敏表示，員工最擔心公司裁員或要求員工放無薪假，就算公司已宣布進行資本重組，但仍不願意表明是否參與「保就業」計劃和承諾不裁員，令他們的憂慮仍在，「起碼參加咗有半年唔會裁員」。工會正抱觀望態度，若會員覺得有需要，將再相約管理層商討有關事宜。

至於公司今日宣布的新一輪無薪假計劃，王思敏稱，據了解只有半數空中服務員願意再放無薪假，主要是考慮經濟壓力而不願放假。她指，上次計劃要在4個月內放3星期無薪假，變相每個月減薪約17%，但計及飛行和超時津貼等，每月工資實際損失約四成，達到5000至1萬元，故她們再放無薪假的話，將再次面對相當的經濟壓力。

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她指，公司早前有制訂方案尋找出路，例如以客機運貨，空中服務員的飛行機會因而增加。而現時部分地方疫情紓緩，她希望本港參考澳洲與紐西蘭的「旅遊氣泡」，放寬有疫情較輕微地方的入境限制，例如台灣，以增加航班。

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記者：徐紹軒