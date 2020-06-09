半癱漢疑肛門被塞紗布　研訊主任質疑護老院聲明內容誤導傳媒

▲ 時任牛頭角劍橋護老院主管劉咏梅今於死因裁判法庭作供。（林欣樂攝）

居於牛頭角劍橋護老院的半身癱瘓智障漢，因不適送院治理，2天後不治，期間醫護發現死者肛門疑塞有紗布等異物。死因裁判法庭今午（9日）續訊。護老院時任女主管作供指，公司曾發聲明及向警方發信，指死者曾於聯合醫院進行腸道造影「手術」，紗布等物或因此留在死者體內。女主管承認當時所指的「手術」其實是「檢查」，但她未有留意字眼上有別，故未有向公司提出更改。死因研訊主任質疑為何不更改字眼，以免誤導傳媒。

生前入住牛頭角劍橋護老院的死者王志成（60歲），於2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等問題入院接受治療，同年2月2日不治。護老院時任女主管劉咏梅作供指，她每個月均會與劍橋護老院創辦人陸艾齡及其胞妹開會，事發後公司亦曾召開會議作出檢討。

死因研訊主任展示1份由劍橋護老院向傳媒發出的聲明，聲明內容指聯合醫院於2015年7月4日已通知院舍死者有做腸道手術。護老院於2016年2月亦主動去信警方澄清指，死者進行腸道造影手術時，紗布等異物或會留在死者肛門或腸道，「這一點值得作為另一調查方向」。

死因研訊主任問及劉，是否知道當中所提及的「手術」其實只是「檢查」，劉供稱只見過聲明，並從另一位職員得知死者只是做「檢查」。死因研究主任質疑，為何未有向公司提出更改字眼，以免誤導傳媒。劉回應指，她未有留意有關字眼，故未有向公司提出更改。

另外，劉供稱，社會福利署有指引院舍最多只可用同時兩塊尿片，而院舍亦不時提醒護理員，她亦從來未見過有人替死者包尿片時違反指引。死因研訊主指院舍的護理紀錄中，遺漏了死者入院前5周的體溫、血壓等生命表徵記錄，劉則供稱今天才首次得悉。

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記者：林欣樂