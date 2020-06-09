環保署增設臨時職位 月薪逾4.4萬元

▲ 環保署臨時職位月薪介乎1.5萬至4.47萬元，約滿酬金及強積金僱主供款，等同總底薪的15%。

新冠肺炎衝擊職場，港府早前決定增設臨時職位，當中環境保護署正於政府網站填補5個職位空缺，起薪點超過4.4萬元，堪稱「逆市筍工」。

特首林鄭月娥今早表示，防疫抗疫基金獲撥款60億元開設3萬個為期約12至18個月的有時限職位，各部門已在招聘逾1萬個職位，另外逾1萬個職位，政府願與包括私營公司在內的業界合作。她特別提及，已展開的計劃包括環境局的「綠色就業計劃」，有工作崗位專門聘請有興趣從事環保業的大學畢業生。

翻查政府職位空缺查詢系統，環保署正以「同心抗疫．保就業」為名，招聘減廢及回收項目助理、評估及噪音類項目助理主任、電動車項目統籌員、減廢回收環保大使（廚餘），以及減廢主任。

獲取錄者悉數按非公務員合約條款聘用，為期不超過1年，減廢主任須有相關科學或工程科目學位，以及4年減廢、回收再造等全職經驗，月薪達44,665元；項目助理只需文憑試台或會考成績，不要求經驗，但月薪亦有1.5萬元。

環保局曾解釋，綠色就業計劃涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」，全職和兼職兼備。各「綠在區區」上月底已公布開設約45個與減廢回收及環保教育相關職位，為期半年至一年。環保署及漁護署本月亦將開始招聘150個環保大使及50個清潔工人職位。

責任編輯：姚沛鏞