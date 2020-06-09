中華白海豚屍體南丫島水域擱淺　保育學會：未來3年對海豚的威脅持續將升級至「瀕危」

▲ 昨日有巿民在南丫島水域發現一條白色海豚屍體，屍身已嚴重腐爛，香港海洋公園保育基金指出，今次是本年度的第23宗鯨豚擱淺個案。(海洋公園保育基金網站圖片)

本港5日內發現第二條中華白海豚屍體，昨日(8日)有巿民在南丫島水域發現一條白色海豚屍體，屍身已嚴重腐爛，香港海洋公園保育基金接獲通知後到場處理，事後將海豚屍體帶回海洋公園作詳細解剖；基金指出，今次是本年度的第23宗鯨豚擱淺個案。

香港海洋公園保育基金表示，昨午接獲通知跟進南丫島海域一宗鯨豚擱淺個案，該海豚屍體長約115厘米，屬幼年雌性中華白海豚，屍體已嚴重腐爛，事後撿走作詳細解剖。

香港海豚保育學會發言人麥汶希表示，根據2018年度在本港水域出沒的中華白海豚數量只有32條，是自1995年有紀錄以來最低，反映現時海豚正面對愈來愈嚴峻的威脅。她指，填海工程及海水污染物，包括沿岸發展及建築工程等，均會令白海豚棲息地喪失、退化及免疫系統統受損，當中以幼年海豚尤其受影響，「若海豚媽媽懷孕時遇污染物，生育後餵食母乳時便會將體內毒素轉移至幼年海豚身上，免疫系統本身較弱的幼年海豚便易死亡」。

麥汶希續指，根據《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，中華白海豚被列為「易危」品種，料若未來3年對海豚的威脅仍然持續，會升級至「瀕危」。

上周五（5日）屯門青龍公園對開小沙灘，有市民發現一條約1.1米長雄性幼年中華白海豚屍體，屍體已嚴重腐爛並發脹，有明顯傷痕，事後由香港海洋公園保育基金撿走解剖。

資料來源：香港海洋公園保育基金

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴