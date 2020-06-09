勞工處6至8月推中學畢業生招聘會　料五千人參加

▲ 勞工處將於6至8月推出中學畢業生招聘會。（資料圖片）

不少應屆中學生希望在暑假找兼職，在步入社會前累積工作經驗，亦有預計在公開試失手的學生，希望儘早找到全職工作。勞工處於6月至8月推出「就業創前路」特備項目，提供一系列職前培訓及就業服務，部分詳情如下：

活動 日期 地點 「展翅青見計劃」招聘會 6月16、26、30日 7月29、31日 油麻地香港工會聯合會職業再訓練中心、旺角青年就業起點等 分區招聘會 6月至8月 勞工處各區就業中心及行業性招聘中心 大型招聘會 7月21至22日 8月18日至19日 旺角麥花臣場館、沙田大會堂 職途快活人」系列活動 6月至8月 各區青年就業起點 「自在工作間」 7月至8月 各區青年就業起點

資料來源：勞工處

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責任編輯：陳梓蔚