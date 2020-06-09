勞工處6至8月推中學畢業生招聘會 料五千人參加
社會 20:43 2020/06/09
不少應屆中學生希望在暑假找兼職，在步入社會前累積工作經驗，亦有預計在公開試失手的學生，希望儘早找到全職工作。勞工處於6月至8月推出「就業創前路」特備項目，提供一系列職前培訓及就業服務，部分詳情如下：
|活動
|日期
|地點
|「展翅青見計劃」招聘會
|
6月16、26、30日
7月29、31日
|油麻地香港工會聯合會職業再訓練中心、旺角青年就業起點等
|分區招聘會
|6月至8月
|勞工處各區就業中心及行業性招聘中心
|大型招聘會
|
7月21至22日
8月18日至19日
|旺角麥花臣場館、沙田大會堂
|職途快活人」系列活動
|6月至8月
|各區青年就業起點
|「自在工作間」
|7月至8月
|各區青年就業起點
資料來源：勞工處
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責任編輯：陳梓蔚