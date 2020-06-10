【Netflix劇集】《搏命保鑣》 木村拓哉+山口智子Re-U　展男神魅力躍登Netflix排行榜三甲　

▲ 陷中年危機的島崎章，在拉雜成軍的新公司當低級保鑣，與年輕隊友合作需要斷磨合。

因為新冠肺炎疫情關係，很多日劇被逼停工甚至延播，令日劇粉絲「餓」劇已久，難怪這星期擠進Netflix香港區排行榜頭十位的，不獨是韓劇、美劇，連木村拓哉第一部於Netflix上架電視劇、2018年作品《搏命保鑣》，也躍登第3位，可見日劇仍然捧場者眾之外，永遠的男神木村拓哉之魅力絕對不可輕視。



原名為《BG～身邊警護人～》的日劇《搏命保鑣》，是朝日電視台於2018年1月開播的冬季木9劇，由木村拓哉、江口洋介、齋藤工、石田百合子等擔綱演出，講述精英保鑣島崎章（木村拓哉飾）因一次意外而引退，6年後以新人姿態復出當民營保鑣，一邊與年輕隊友磨合一邊以赤手空拳誓死保護目標人物。

▲ 島崎章隱藏曾照顧體育明星河野純也（滿島真之介飾）的精英保鑣資歷。

放下身段求翻身

《搏命保鑣》編劇為曾和木村拓哉在《夢想飛行Good Luck》 及《飆風引擎》合作的井上由美子，她將曾經演過檢察官、首相、鋼琴家、總裁、飛機師、賽車手、極地勘察員……等風光職業的木村拓哉，「降呢」為低級保鑣，可說是他過去廿多年的日劇生涯中，最潦倒落魄又最下靶的角色。

劇中他飾演的島崎章陷入中年危機，婚姻破裂、父子關係不和，任職不能佩槍、只能打拳腳交的近身保鑣。

故此每集都安排一名要人（多由有名氣藝人客串）由他保護，他也不錫身演出多場埋身肉搏戲，差不多集集都被人打到遍體鱗傷，非常搏到盡。

他亦不介意在首集以臉上掛着大眼袋的中佬頹廢look現身，更放膽與現時當道的「師奶殺手」齋藤工同場較量大演對手戲，都足見他放下不少身段。

▲ 劇中日本女首相的立原愛子（石田百合子飾），跟島崎章差點發生像向同名美國片《護花傾情》致敬。

第2季下周四開催

《搏命保鑣》像一次木村拓哉與過往劇集拍檔的reunion：《律政英雄》的大塚寧寧於第2集飾演被島崎章保護的法官妻子；第7集大吵大鬧出場的萩原聖人，則是兩人繼26年前的《青春無悔》再度合演。

《Priceless無價人生》的童星田中奏生飾演其兒子島崎瞬；當然不能不提同在第7集現身、飾演其前妻仁美的山口智子這終極彩蛋，1996年《悠長假期》的經典銀幕情侶於劇中重逢，教不少日劇迷大感驚喜。

▲ 第2季有市川實日子、勝村政信及仲村亨等實力演員加盟。

朝日電視台日前宣布早前因疫情而停拍的第2季《搏命保鑣》，鐵定於下周四（6月18日）開播，第1集更會加長20分鐘。

原班人馬如木村拓哉、齋藤工、菜菜緒及間宮祥太朗繼續上陣。



記者：鄺素媚